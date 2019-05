Romina Manguel y Moria Casán tuvieron un fuerte cruce: "Me parecés una ridícula"

Romina Manguel y Moria Casán protagonizaron un tenso momento en Debo decir Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

En diciembre del año pasado, Romina Manguel se refirió a una situación de acoso que sufrió por parte de un invitado, en la mesa del programa Animales sueltos. Sin mencionar la identidad de la persona, la periodista reveló el difícil momento que ese hombre le hizo pasar y cómo la acompañó su colega Tato Young en ese entonces. En la noche del domingo, invitada a Debo Decir, Romina volvió a referirse a esa situación y tuvo una fuerte discusión con Moria Casán .

Todo comenzó cuando el filósofo Darío Sztajnszrajber estaba hablando sobre el feminismo y cómo está cambiando el paradigma en muchos sentidos. En ese contexto, Romina opinó sobre el movimiento y consideró que muchas cosas solo suceden "de la boca para afuera" y que "el machismo entre las mujeres es terrible". Allí Novaresio dijo que al día de hoy son muy comunes las situaciones de mujeres que sufren acoso o maltrato, y le consultó a Romina por su experiencia en Animales Sueltos. "De ese tema, basta" respondió ella, y Luis Novaresio le preguntó por qué decía así. La periodista expresó entonces: "Yo la pasé tan mal contando lo que conté, que no medí las consecuencias. Si me volviese a pasar, y si está mal el mensaje vuelvo a pedir disculpas, yo no sé si lo volvería a contar".

Luego Romina explicó cómo se lo reveló a Fantino y que prefirió no mencionar al hombre que había tenido esa actitud hacia ella. Pero Moria la interrumpió, y señaló la identidad de quién suponía que era la persona en cuestión. Frente a la negativa de Manguel por confirmar el dato, la vedette expresó: "Está en todos los sitios sociales y, si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. O sea el acto fallido que quisiste cometer ahí, para mí, fue una guachada tuya. No fue ningún acto fallido, perdóname que te lo diga". Más adelante, Moria sentenció: "Lo dijiste para que se produzca esto", y le dijo: "Me pareces una ridícula, perdoname".

Debido a la pelea, Moria se convirtió en hashtag en Twitter Crédito: Instagram

Ante esas palabras, la periodista no salía de su asombro: "Cuando hablamos del maltrato a las mujeres, o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo a casos como este, el de Moría, donde vos estás contando una situación realmente muy violenta, muy desagradable y muy incómoda y ...", pero la vedette la interrumpió: "Perdón, ¿sabés por qué te lo digo? Porque ese señor dijo que era tu pareja". "Yo estaba casada", enfatizó Manguel, y Casan lanzó: "Entonces lo estabas engañando a tu marido".

A medida que la tensión entre ambas aumentaba, Novaresio intentaba sin éxito poner paños fríos. Y Manguel no quiso dejar el tema ahí: "Moría, creo que realmente no tenés noción de lo que estás diciendo. ¿Sabés lo que pasó? Te lo voy a contar porque por ahí te interesa". Casán, visiblemente molesta, le retrucó: "No me interesa nada tuyo, porque sos una mujer que me criticó sin conocerme, y no te estoy pasando ninguna factura".

Moria se refería al momento en que Manguel había cuestionado el hecho de que la diva haya ganado el Martín Fierro a Mejor conductora de radio. En ese entonces, la periodista había dicho: "Perdón a Moria Casán y respeto su trayectoria como vedette, actriz, mujer multifacética y me divierte mucho lo que hace en Incorrectas, pero habiendo tan pocas mujeres en la conducción de radio y con lo mucho que nos cuesta a las periodistas y locutoras tener un espacio en la conducción, que el premio se lo den a Moria Casán, me parece una falta de respeto".

En Debo Decir, el tenor de la discusión aumentó drásticamente y Moria remarcó que la discusión era parte del "show" televisivo. Además, puso en tela de juicio el testimonio de Manguel, quien destacó que su intención no es la de tener protagonismo a partir de su denuncia. Por su parte, la vedette, durante el ida y vuelta, expresó que en su infancia fue abusada por parte de un familiar y lo duro que es atravesar eso.

El conductor y Juan Alberto Mateyko, también invitado al living, intentaron cambiar de tema para apaciguar el momento y evitar que alguna de ellas se retirara del programa. Finalmente, Novaresio le permitió a cada una llegar a una conclusión, para luego dedicarse a otro tema. Sin embargo, el malestar de ambas fue evidente durante el resto de la emisión.