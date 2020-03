La conductora de Incorrectas, Moria Casan. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 20:00

Durante su programa en América Tv, la vedette, productora y conductora Moria Casán habló en un móvil con Natalia Taddei , la hija del cantante cordobés La Mona Jiménez. En la entrecortada conversación, ya que la comunicación no funcionaba nada bien, sucedió una charla casi paródica.

Natalia Taddei, quien lucho en la Justicia para ser reconocida como la hija del cuartetero, consiguió hace muy poco que él accediera a realizarse el análisis de ADN, el cual dio positivo. A partir de eso, desde el programa Incorrectas de Moria, pasaron al aire historias de Instagram que publicó el hijo de La Mona, Carli Jiménez , quien rompió el silencio y explicó cómo vive en primera persona el reclamo de paternidad a su papá.

En esas historias, Carli explicó que su infancia también fue muy solitaria porque su padre estuvo más ausente que presente y sostuvo: "No nació parea ser padre". Luego, Moria contó: "Cuando fui a la casa de La Mona, a quien aprecio mucho, él tenía una heladerita en cada rincón de su casa porque pasó mucha hambre. Tuvo una infancia difícil", justificó la conductora.

Natalia Taddei, hija de Carlos La Mona Jiménez. Fuente: LA NACION

Así, con frases más y más incómodas, Moria continúo empatizando con el cuartetero, quien, hasta ahora, no quiso hacerse cargo de su hija que ya tiene 40 años. "Pobrecito, no es un mal tipo, simplemente no supo ni sabe cómo ser padre. Siempre de gira, siempre trabajando fuera de su casa", agregó la diva.

Ser madre soltera en la Argentina

Más allá del sufrimiento de la hija no reconocida, que es gravísimo y está penalizado por la Ley ya que es obligatoria una manutención mensual, hay que agregarle otro problema de fondo y es quién se hace cargo de esos hijos e hijas que no son reconocidas por sus padres: la madre soltera.

El último estudio de del Cippec -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento- indica que el porcentaje de familias con un solo adulto pasó de representar el 12% en 1986 a 19% en 2018 y que en la mayoría de los casos, se trata de madres que no han elegido voluntariamente criar solas y que enfrentan las responsabilidades de la maternidad junto con su trabajo fuera del hogar.

Las responsabilidades, la crisis económica y la feminización de la pobreza hacen que las mujeres que crían solas a sus hijos e hijas ganen menos dinero y tengan mucho menos tiempo y calidad de vida.