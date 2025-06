Morten Harket, el cantante de A-ha, reveló que tiene Parkinson

Morten Harket, líder y voz del grupo noruego A-ha, reveló que padece Parkinson. La noticia fue anunciada este miércoles 4 de junio a través de un comunicado oficial desde la página web de la banda.

Morten Harket tiene 65 años (Foto: Instagram/@aha.morten)

“Lo conocés como el icónico líder de A-ha, un cantante con un don divino, una estrella pop reticente, solista, compositor, pensador excéntrico, padre de cinco hijos y también abuelo, pero en los últimos años Morten Harket también fue hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Esta no es la clase de noticia que nadie quiere dar al mundo, pero aquí está: Morten tiene la enfermedad de Parkinson”, comienza el informe.

La noticia fue comunicada este miércoles a través de la cuenta oficial de la banda (Foto: Captura a-ha.com)

Luego, el propio artista de 65 años fue quien tomó la palabra: “No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. Con el tiempo asimilé la actitud de mi padre de 94 años ante la forma en que el organismo se va rindiendo poco a poco: ‘Uso lo que me funciona’”.

Sobre cómo transita sus días luego de recibir el diagnóstico, expresó: “Una parte de mí quería revelarlo. Como dije, reconocer el diagnóstico no fue un problema para mí; es mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar lo que me estuvo frenando. Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios. Hay tanto que sopesar cuando se emula la maestría con la que el cuerpo gestiona cada movimiento complejo, los asuntos sociales y las invitaciones, o la vida cotidiana en general”.

En el comunicado también brindaron detalles del tratamiento que el cantante lleva a cabo en la prestigiosa Clínica Mayo de Estados Unidos, los cuales contribuyeron en una importante mejoría. “Morten tendrá que vivir con la enfermedad de Parkinson el resto de su vida, pero la medicación y la neurocirugía avanzada mitigaron el impacto de sus síntomas”, indicaron.

Por otra parte, desde el sitio oficial indicaron que en junio de 2024, el intérprete de “Take on Me” se sometió a un procedimiento neuroquirúrgico en el que se le implantaron electrodos en la parte profunda del hemisferio izquierdo del cerebro. “El procedimiento tuvo el efecto deseado: al llegar los impulsos eléctricos correctos al cerebro de Morten, muchos de sus síntomas físicos prácticamente desaparecieron. En diciembre de 2024, se sometió a un procedimiento similar en el hemisferio derecho del cerebro, que también resultó exitoso”, subrayaron.

Según mencionaron, su futuro profesional es incierto, sobre todo porque su técnica de canto requiere de mucha exigencia. “Lograr esos momentos de escalofríos en las voces de Take On Me, Scoundrel Days, Summer Moved On y Stay On These Roads es casi una proeza tanto física como artística”, aseguraron. Sin embargo, se aseguró que el tratamiento tuviera el menor impacto posible en su voz.

El trío compuesto por Morten Harket (voz), Magne Furuholmen (teclado) y Pål Waaktaar-Savoy se presentó en Argentina en 2022 Archivo

Sobre si puede cantar en la actualidad, Morten aseveró: “La verdad es que no lo sé. No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro".