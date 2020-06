Morrison haciendo monerías frente a la cámara bajo la mirada de su madre Jimena Barón. Crédito: captura

Jimena Barón está de vuelta en lo de su ex y padre de su hijo Morrison , Daniel Osvaldo , y, según lo que muestran en sus redes sociales, no hacen más que divertirse y pasarla bien durante esta cuarentena por coronavirus .

Si bien la cantante había decidido volver a su hogar, no tardó en regresar a lo del rockero y futbolista, quien bromeó en algún video con tal decisión. "Me dijo llevo una mochilita... Dale, se mudó. ¿Me estás jodiendo? Tu vieja se vino a vivir a casa y no me avisó", le decía Osvaldo , irónico, a Momo .

Esta vez, Jimena se dispuso a hacer un intento de tutorial sobre cómo prender el fuego en la chimenea pero tanto su ex como su hijo se lo hicieron casi imposible. Mientras Momo jugaba con un spray preparado de alcohol, " Dani Stone" pasaba por la cámara poniéndose de espaldas o haciendo la vuelta carnero.

Si bien "La Cobra" se enojó y pegó un grito en alguna oportunidad, en otras no hizo más que reírse sin poder contener su reacción hacia las acciones de sus compañeros de cuarentena.

De hecho, Osvaldo hasta bromeó con el pie que le puso al video subido por él, ya que escribió: "El fuego de Mabel", un nombre con el que suele referirse a su ex en las publicaciones de Instagram. Pero ella no lo dejó pasar y comentó, firme y en respuesta a su chicana: "Era un tutorial".