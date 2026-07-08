Con traje militar, Rebord le respondió a Blender tras la intimación judicial: “Pasamos a la clandestinidad”

Tras la intimación judicial para que regrese a su lugar de trabajo, Tomás Rebord le respondió a Blender con un extenso monólogo en su cuenta personal de Youtube y advirtió que “jamás” hará un programa sin la producción que lo acompañó desde el inicio, por lo que advirtió que pasará a “la clandestinidad”.

Con una puesta en escena de tintes militares, rodeado por dos personas con armas aparentemente de juguete y sentado en una suerte de sillón, el creador de contenido criticó la decisión de los dueños del canal de streaming y anunció un show de despedida en el Movistar Arena.

“No hay programa sin su gente”, dijo Rebord y agregó: “Hay una dimensión moral y personal. Jamás voy a hacer un programa sobre los cadáveres de mis amigos. Porque ‘amigos’ es la palabra precisa, no son solo compañeros de trabajo”, afirmó.

El Descargo De Rebord

El streamer expresó que su comunidad, a la que denominó “hagovera” (en alusión a las siglas Hagov -“Hacer a la Argentina Grande Otra Vez”-, un paralelismo con el “Make America Great Again” de Donald Trump), se juega su “hora más difícil”.

“Hoy nos jugamos colectivamente si solo fuimos una moda pasajera o si podemos reclamar nuestra legitima porción de la cultura nacional. Hoy nos jugamos los próximos 10 años. Hoy se define si lo que hemos venido a hacer tiene componentes trascendentes o si es algo que pasó y ya fue. Esto es el día de hoy, es nuestra hora más oscura. Es por eso que el movimiento hagovero pasa oficialmente al clandestinidad“, afirmó.

El discurso

En tono de broma, Rebord le aclaró a sus seguidores que no podrán regresar a sus lugares de trabajo y que, en caso de ir, deberán asistir con “la cara tapada” y desarrollar “una metodología argelina de comunicación”, con la utilización de seudónimos incluida.

“Eso significa que todo hagovero será en principio considerado en guerra. No tiene más libertad ni discernimiento. Cualquiera de ustedes no puede elegir qué quiere hacer. Porque así funciona la clandestinidad”, agregó.

Rebord anunció un show de despedida en el Movistar Arena

Por otro lado, se refirió al conflicto con Blender y señaló que no “tenía sentido” levantar el programa más visto del canal, además de aclarar que el contexto del enfrentamiento entre la empresa y una parte de sus trabajadores se debió a una “discusión salarial” por una actualización de los salarios con respecto al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El caso

Blender despidió a 10 trabajadores a fines de junio, en su mayoría pertenecientes a la producción de Hay algo ahí, el programa que Rebord conduce en ese medio desde 2024.

El streamer reveló que le comenzaron a llegar cartas documento para intimarlo a trabajar mientras aun estaba de viaje en Estados Unidos. “¿Qué carajo están haciendo? ¡Qué programa voy a hacer sin la gente que lo trabaja! No hay programa sin su gente", lanzó al aire.

“Yo caí a Blender con mi gente, soy leal con mi gente. ¿Qué tipo de persona se creen que soy? La sola sugerencia es una ofensa. El programa no puede realizarse, ¿a qué carajo me están intimidando, con quién, con quién?”, preguntó.

Cómo sigue

Rebord anunció un show de despedida en el Movistar Arena para el 19 de octubre. “No importa cuánto me intimen judicialmente a hacer algo, no pueden controlar si hago un teatro e invito a quienes quiero, y poner entradas para que venga todo el mundo, quiero aclararlo”, desafió.