El récord que Owen Cooper, protagonista de Adolescencia, podría romper en los Emmy tras su nominación

Se estrenó el 13 de marzo de 2025, tiene cuatro episodios, superó las 110 millones de visualizaciones en Netflix y ahora su protagonista acaba de hacer historia en uno de los premios más importantes de Hollywood. Adolescencia (Adolescence), la serie del Reino Unido grabada en plano secuencia y coproducida por Brad Pitt, es considerada uno de los grandes estrenos del año y la aprobación que le dieron los suscriptores, también fue respaldada por la crítica. Esto quedó reflejado en las 13 nominaciones a los Emmy que consiguió esta temporada. Una de ellas es para su estrella Owen Cooper, que, con 15 años, se convirtió en el nominado más joven de la historia en la categoría de mejor actor de reparto en serie limitada/antológica o película para televisión y si gana, podría batir otro récord.

El martes 15 de julio se anunciaron los nominados de la 77° edición de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión. Entre los pesos pesados de la temporada se encuentran Severance (Apple TV) con 27 nominaciones, seguida por El Pingüino (HBO Max) con 24 y The Studio (Apple TV) con 23, al igual que The White Lotus (HBO Max). Continúan en la lista The Last Of Us (HBO Max) con 16, seguida por Andor (Disney +) y Hacks (HBO Max) con 14 cada una. Luego, con 13 candidaturas se ubican Adolescencia (Netflix), The Bear (Disney +) y The Pitt (HBO Max).

Adolescencia de Netflix consiguió 13 nominaciones a los Premios Emmy (Foto: Instagram @owencoooper)

Entre las 13 nominaciones que acumula la producción británica de Netflix creada por Jack Thorne y Stephen Graham, además de mejor serie limitada o de antología, se destaca el reconocimiento que recibió Owen Cooper. Fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión con su brillante retrato de Jamie Miller. ¿Quiénes son sus contrincantes? Javier Bardem por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story), Bill Camp y Peter Sarsgaard por Se presume inocente (Presumed Innocent), Rob Delaney por Morir de placer (Dying for Sex) y su compañero de reparto Ashley Walters.

Owen Cooper hizo historia al convertirse en el actor más joven en estar nominado a los premios Emmy en la categoría de mejor actor de reparto en serie limitada/antológica o película para televisión (Foto: Instagram @netflixuk)

Con 15 años, Cooper se convirtió en la persona más joven en estar nominado a los Emmy en la categoría actor de reparto en una serie limitada, de antología o película para televisión. Durante 52 años a este título lo ostentó Scott Jacoby, quien en 1973, con 16 años, ganó el premio a mejor reparto por su trabajo en la película para televisión That Certain Summer. Ahora, habrá que esperar hasta el domingo 14 de septiembre para saber si el resultado se repite con el protagonista de Adolescencia. Si esto sucede, el británico rompería un récord aún mayor, convirtiéndose en el hombre más joven en ganar un Emmy. Es uno de los grandes candidatos, pero más allá de lo que suceda, quedó en claro que su carrera recién comienza.

Quién es Owen Cooper, el “actor récord” de los Emmy

Owen Cooper nació en la ciudad inglesa de Warrington en el seno de una familia completamente alejada de la actuación: su madre, Noreen, es cuidadora, su padre, Andy, profesional de la informática, y sus hermanos mayores, Ollie y Connor, electricistas. Como fanático del Liverpool, soñaba con ser futbolista profesional hasta que vio a Tom Holland en Lo imposible (The Impossible) de 2012 y tuvo un “clic”: quiso ser como él y comenzó a estudiar actuación.

Owen Cooper comenzó a tomar clases de actuación tras ver a Tom Holland en Lo imposible (Foto: Captura de video / Netflix)

Según detalló Daily Mail, todos los martes su madre manejaba durante una hora de ida y vuelta hasta Didsbury, Manchester, para que asistiera a su clase en The Drama MOB. Fue allí donde lo encontró Shaheen Baig, la directora de casting de Adolescencia. “En la primera prueba tenías que fingir que ibas a la oficina del director y actuar como si no hubieras hecho nada en absoluto, y en realidad no lo habías hecho, eras inocente. Y luego, en la segunda, tenías que actuar como si no hubieras hecho nada malo, pero realmente lo habías hecho”, le contó Cooper a i-D. El director Philip Barantini quedó encantado con su actuación y se reunió con él en Manchester. Continuaron con el proceso de audición y con 14 años, asumió el rol protagónico en la serie.

Adolescencia, la serie de Netflix que causó furor

Tras su participación en Adolescencia, grabó la miniserie Film Club (BBC Three), escrita y protagonizada por Aimee Lou Wood (Sex Education y The White Lotus) y Ralph Davis (Anatomía de un escándalo y La casa del dragón). Además, filmó la película Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), dirigida por Emerald Fennell y basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë. Esta nueva versión está protagonizada por Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff. Cooper interpretará a la versión juvenil de este último personaje.