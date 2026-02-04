Murió Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar

Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar, murió a sus 64 años luego de quedar internado en terapia intensiva al ser ingresado con un cuadro de neumonía. Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, no pudieron reanimarlo, según comunicó su familia.

La noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen en su cuenta de X (@JuanEtchegoyen), donde expresó: “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar”.

Juan Etchegoyen fue el primero en confirmar la muerte de Juan Carlos Velázquez Captura X (@JuanEtchegoyen)

Unos minutos después, agregó detalles sobre el último adiós al actor: “Mañana 5/2 será el velatorio de Juan Carlos de 09:00 a 13:30hs en Sepelio Virreyes, San Fernando. Mi acompañamiento y fuerza a la familia del Mini en este difícil momento”.

En 2024, El Mini ya había tenido que visitar un centro médico por problemas vinculados a la respiración. En aquel entonces, fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación en su casa. Al ser consultado por lo sucedido, contó que ingresó con un cuadro de gripe que se agravó y llegó al punto de no poder caminar ni respirar.

Murió Juan Carlos Velázquez tenía 64 años Captura TV

Noticia en desarrollo...