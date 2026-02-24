Qué dice el comunicado de la familia de Robert Carradine sobre la muerte del actor

Los familiares de Robert Carradine difundieron un texto oficial el lunes 23 de febrero a través del medio Deadline para confirmar el fallecimiento del¿ actor a los 71 años. Allí revelaron cómo fue la lucha íntima del protagonista de la serie Lizzie McGuire contra el trastorno bipolar durante las últimas dos décadas.

El comunicado de la familia de Robert Carradine sobre su muerte

El grupo íntimo del artista expresó su dolor mediante una declaración pública. “Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine”, precisó el documento y continuó: “En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”. El mensaje visibilizó el diagnóstico médico del intérprete.

Robert Carradine en uno de sus recordados papeles

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar“, remarcó la publicación. Con el texto, apuntaron a la concientización social: “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”.

Keith Carradine, hermano del actor, justificó la decisión de exponer lo que atravesó el actor: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse” . En ese sentido, agregó: “Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma”. Para concluir, recordó las virtudes personales de su hermano: “Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”.

Murió Robert Carradine partició en la serie Lizzie McGuire (Foto: Instagram @hilaryduff)

La despedida de los compañeros de Robert Carradine

La noticia de la muerte generó reacciones inmediatas entre sus antiguos compañeros de trabajo. Hilary Duff publicó una imagen junto a su padre en la ficción para despedirlo, acompañado de una dedicatoria: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió la protagonista. La actriz resaltó el ambiente del set. “Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso”, detalló y lamentó el cuadro clínico del difunto. “Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

El mensaje de despedida de Hilary Duff a Robert Carradine (Foto: Instagram @hilaryduff)

El actor Jake Thomas también compartió sus sentimientos. “Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida”, relató el intérprete de Matt McGuire. A su vez, describió la personalidad de su colega: “Era una de las personas más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso, pero, sobre todo, era parte de mi familia”. También repasó su vínculo personal: “Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, otros difíciles y muchas risas en el medio. Lo admiraba de niño y, más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que para él, estaba haciendo algo bien”.

Jake Thomas también despidió a Robert Carradine, su padre en la ficción (Foto: Instagram @sirjakethomas)

¿Quién era Robert Carradine?

El actor nació en Los Ángeles el 24 de marzo de 1954, en un entorno que lo vinculó directamente con la industria del espectáculo. Su padre fue el intérprete John Carradine, sus hermanos, David Carradine (falleció en el año 2009) y Christopher Carradine, también desarrollaron carreras en el medio. Robert Carradine tenía tres hijos, fruto de sus dos matrimonios.

El actor Robert Carradine murió a los 71 años

La trayectoria del artista abarcó diversos títulos reconocidos a nivel mundial. El público lo identificó masivamente por su labor en Lizzie McGuire. Su currículum cinematográfico incluyó películas como Más allá de la gloria, The Big Red One, La venganza de los nerds, Revenge of the Nerds, Rescate en L.A. y Escape from L.A.. Su actividad profesional mutó durante su etapa final. El intérprete lideró el pódcast Party Nerds Pop-Cast junto a Richard Gabai. Este espacio sonoro le permitió entrevistar a distintas celebridades y mantener el contacto con su audiencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.