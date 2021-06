Murió Lisa Banes, actriz de Gone Girl, a 10 días de haber sido atropellada

La actriz estadounidense Lisa Banes murió este lunes a los 65 años en Manhattan, Nueva York. La intérprete, reconocida por su rol en la película Gone Girl, estaba internada desde hacía diez días tras haber sido atropellada por una moto.

Según informó un portavoz de la Policía de Nueva York, el accidente tuvo lugar el pasado 4 de junio cerca del Lincoln Center. The Sun indicó que habría sido arrollada por un scooter rojo y negro.

Banes estaba cruzando la calle con su semáforo en verde, pero el conductor se pasó la luz roja, la embistió y se dio a la fuga. Según indicó el parte médico, publicado por varios medios estadounidenses, sufrió un traumatismo de cráneo.

Lisa Banes fue atropellada el 4 de junio en el Upper West Side, cerca del Lincoln Center, en Nueva York Gentileza: Times News Express

Según consignó el Times News Express, la artista se dirigía a reunirse con su esposa y algunos amigos para cenar. Tras ser atropellada, fue trasladada en ambulancia al Hospital Mount Sinaí Saint Luke’s, donde informaron que su estado era crítico y permaneció en el área de terapia intensiva.

Al momento, la policía abrió una investigación, pero aún no logró dar con el responsable. Por lo que no hubo ningún arresto.

“Tenemos el corazón destrozado por la muerte trágica y sin sentido de Lisa. Era una mujer de espíritu animado, llena de amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, fuera de escena, frente a las cámaras, o más aún con su esposa, su familia y sus amigos”, declaró su representante David Williams, citado por la cadena NBC.

Kathryn Kranhold, la esposa de la actriz, tuiteó el martes una serie de fotos para despedirla y rendirle homenaje. “Amor y luz”, describió en una de las postales. Mientras que en otra puso: “Mi Lisa, nuestra Lisa Banes. Nuestra gran pérdida”.

Kathryn Kranhold, la esposa de Lisa Banes, la despidió en Twitter Twitter: @kkranhold

Cuando la actriz estaba internada, Kranhold hizo un pedido desesperado en el diario The Daily News para intentar dar con testigos del accidente y poder identificar al conductor.

Lisa Banes actuó en varias películas como Gone Girl o Legalmente rubia, y series televisivas, entre ellas, Roseanne, Once Upon a Time o Law & Order: Special Victims Unit. A su vez, participó de diversas obras de teatro en Broadway.

Lisa Banes interpretó a Marybeth Elliott en la película Gone Girl, dirigida por David Fincher 20th Century Fox

En 1988 actuó junto a a Tom Cruise en la película de drama Cocktail. Su papel más reciente fue en la serie de terror Them, donde personificó a Esther Haber.

LA NACION