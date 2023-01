Murió Lisa Marie Presley: los famosos despidieron a la hija de Elvis en las redes sociales

escuchar

Los famosos reaccionaron en las redes sociales a la noticia del deceso de Lisa Marie Presley, hija única de Elvis, que murió el jueves a los 54 años.

“Lisa, nena, lo siento mucho. Te echaré de menos, pero sé que volveré a verte”, escribió John Travolta en Instagram.

“Tengo el corazón roto por el fallecimiento de Lisa Marie Presley. Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar. Que esté en paz, descansando ahora con su hijo y su padre”, fue el mensaje de la actriz Leah Remini que, como la cantautora, integró y luego se alejó de la Iglesia de la Cienciología.

Uno de los protagonistas de Elvis, Tom Hanks, afirmó: “Nuestros corazones están rotos por la pérdida de Lisa Marie Presley, totalmente rotos”.

Por su parte, Billy Corgan, vocalista de Smashing Pumpkins, tuiteó: “Hay angustia y luego hay dolor. Esto sería dolor y a más niveles de los que puedo contar. Por favor envíen sus oraciones a la familia e hijos en ese momento difícil. Realmente no puedo encontrar las palabras para expresar lo triste que es esto”.

También en Twitter, Brian Wilson, de los Beach Boys, expresó: “Es difícil asimilar cuando alguien tan joven y lleno de vida muere. Me siento muy mal por Lisa Marie y deseo lo mejor a sus hijas y a su familia”.

“Estoy en shock -reconoció la cantante y actriz Bette Midler-. Tan hermosa y solo 54 años; no puedo comprenderlo”.

“Muy triste de que hayamos perdido otra estrella brillante en Lisa Marie Presley. Mis condolencias a sus seres queridos y a la multitud de seguidores”, sostuvo la actriz Olivia Spencer.

“Tuve la ocasión de conocer a Priscilla Presley cuando estuve en Dancing With the Stars -contó la actriz Marlee Matlin-. Como madre, no puedo imaginar el dolor que debe estar pasando con la prematura muerte de Lisa Marie”.

Con información de AP

LA NACION