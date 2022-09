Murió Lucas “El Pulpo” De Azevedo, primer baterista de La Vela Puerca: el emotivo comunicado de la banda

Falleció este miércoles el músico Lucas De Azevedo, primer baterista de La Vela Puerca, tras una larga pelea con una enfermedad. Su muerte fue confirmada por los propios integrantes de la banda.

En su cuenta de Twitter, el saxofonista de La Vela, Carlos “Coli” Quijano, le dedicó una sentida despedida: “Los que lo vieron tocar saben que no miento. Se le pintaba una sonrisa en el rostro y todo era posible. Le deciamos ‘El Pulpo’, parecía tener 8 brazos. Esta foto es de agosto 1999, cuando hicimos La Factoría. Chau Lucas, buen viaje amigo”.

De Azevedo era fanático de Los Beatles, había pasado por Trotsky Vengarán y tocaba jazz cuando, en 1996, se unió a las filas de La Vela Puerca. Fue parte de la formación seminal que ganó un concurso y luego grabó un disco debut, Deskarado, que marcaría un antes y un después en la historia del rock uruguayo.

“Cuando el disco salió al aire, explotó. Pasé de no ser nadie a ser el baterista de La Vela y que me señalaran en la calle”, dijo a El País en 2018, cuando el álbum cumplió 20 años. “Nadie me quita lo bailado. Fue absolutamente fabuloso, lo más cerca que estuve de vivir algo como lo que vivieron mis ídolo, que son los Beatles”.

De Azevedo regresó a los escenarios con la gira por los 30 años de la banda en el Velódromo de Uruguay Instagram: @lavelapuerca

El baterista participó del período efervescente del grupo, y es suya la batería que suena en De bichos y flores y A contraluz. Lo caracterizaban su simpatía y su trato amable, cálido y cordial.

En 2004, De Azevedo abandonó La Vela por problemas de salud. Fue intervenido quirúrgicamente en reiteradas oportunidades, a causa de un tumor cerebral que le diagnosticaron cuando era un chico. Volvió a compartir escenario con el grupo en 2016, en el festejo de los 20 años de la banda, en el Velódromo. Fue recibido con ovación por los fanáticos de siempre.

Su situación se había agravado en los últimos meses, y La Vela hizo, a comienzos de agosto, un show con entradas agotadas a beneficio, para poder apoyarlo a él, su pareja y su hija pequeña.

El velatorio de Lucas De Azevedo se realiza este jueves de 09.00 a 15.00 en Previsión (Javier Barrios Amorín 1076). El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Parque del Recuerdo.

La Vela Puerca recordó a Lucas De Azevedo con una conmovedora publicación en sus redes sociales Instagram: @lavelapuerca

La Vela Puerca se prepara para presentar Discopático en el Luna Park

En medio de la profunda tristeza por la partida física de Lucas De Azevedo, los integrantes de la banda uruguaya se encuentran en plena gira de presentación de su reciente lanzamiento. Luego de decenas de conciertos por el continente, La Vela Puerca se prepara para visitar una vez a la Argentina, en lo que serán dos conciertos consecutivos en el mítico Luna Park.

El estadio que alojó épicas batallas de boxeo y shows de grandes artistas nacionales e internacionales, se convirtió en un clásico del grupo liderado por Sebastián Teysera y este 2022, será una nueva fiesta. Con entradas agotadas para la primera fecha del 6 de octubre, los artistas rápidamente confirmaron un segundo espectáculo para el 7.

De esta manera, La Vela Puerca coronará su gira de estreno en el Luna Park donde los fanáticos argentinos volverán a mostrarle su cariño y, seguramente, recordarán a Lucas De Azevedo, el primer baterista de la banda.