Murió Luis Alfonso Mendoza, el actor de doblaje de Friends y Dragon Ball Z

Luis Alfonso Mendoza, de 55 años, habría muerto junto a su esposa en medio de una balacera Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2020 • 13:05

El actor de doblaje mexicano, Luis Alfonso Mendoza, de 55 años, quien le daba la voz a Gohan, de Dragon Ball Z, Joey Tribbiani de Friends y a Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, entre otros reconocidos personajes, falleció en la madrugada del domingo. Aparentemente la muerte se produjo cuando el actor se vio inmerso en medio de una balacera junto a su esposa, aunque esta información no ha sido confirmada.

La noticia trascendió durante esta mañana, según consignó el medio mexicano El Universal y muchos de sus colegas y amigos lamentaron la muerte del doblajista en redes sociales. "Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. Que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste", escribió en un tuit Mario Castañeda, quien hacía la voz de Gokú.

Eduardo Garza, vos de Krillin en la misma serie de origen japonés, también expresó su incredulidad ante la partida de su amigo: "Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP", escribió.

El actor de doblaje mexicano y algunos de los personajes a los que les prestó su voz Crédito: Twitter

Además de Gohan y Sheldon Cooper, Mendoza se ha convertido en una voz familiar para los televidentes latinoamericanos por interpretar personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Daniel Larusso de Karate Kid y a Dexter, de El laboratorio de Dexter, entre otros.