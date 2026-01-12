Globo de Oro: Leo Dicaprio, entre el incómodo chiste que lo tuvo como protagonista al show de señas que se volvió viral

En las últimas horas, Leonardo DiCaprio se volvió viral luego de un particular video suyo en los Globo de Oro que se filtró en las redes sociales. El actor fue visto haciendo algunas payasadas durante una pausa publicitaria el domingo por la noche y las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Según el clip, el protagonista de Una batalla tras otra hizo divertidas muecas mientras charlaba a lo lejos con otra estrella de primera categoría en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, en los instantes previos a un corte publicitario. Según se puede ver, DiCaprio mira directamente a los ojos a un invitado de la ceremonia mientras lo señala. La estrella de El lobo de Wall Street parece decir: “Te estaba observando cuando salió el tema de K-pop. Vos decías: ‘¿Quién es ese? ¿Quién es ese tipo? ¿K-pop?’“.

El show de gestos de Leonardo DiCaprio en los Globo de Oro

DiCaprio aplaudió y se rió mientras interactuaba con su compañero, el cual no aparece en el video por lo que es un misterio su identidad.

Las estrellas hablaban de la interpretación de “Golden” de Las guerreras K-pop, que ganó el Globo a la mejor canción original. La banda sonora de esa película ha encabezado las listas de popularidad— debutando en el número uno en la lista de Soundtracks de Billboard y en el número ocho en la Billboard 200 de todos los géneros. El film también ganó el Globo a la mejor película animada.

Este no fue el único momento de protagonismo completo del actor. Durante el monólogo de apertura de los Globos de Oro, Nikki Glaser se burló de él y su historial de mujeres.

“Has trabajado con todos los grandes directores. Has ganado tres Globos de Oro y un Óscar”, le dijo a la estrella de 51 años. “Pero lo más impresionante es que hayas podido lograr todo esto antes de que tu novia cumpliera 30 años. Es una locura”. DiCaprio se tomó la broma con calma y se rió entre el público.

Nikki Glaser on Leonardo DiCaprio at the #GoldenGlobes:



“The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this [in your career] before your girlfriend turned 30”



pic.twitter.com/FhbPujVTz2 — Screen Rant (@screenrant) January 12, 2026

En otros momentos espontáneos de la noche, el actor fue visto riéndose a carcajadas con Julia Roberts y poniendo una expresión facial sorprendente durante una charla con Kate Hudson.

DiCaprio acudió a los Globos de Oro 2026 ya que estaba nominado a mejor actor masculino en una película musical o comedia por su papel en Una batalla tras otra. Finalmente, el premio fue para Timothée Chalamet por su papel en Marty Supreme.

Aunque el ganador del Oscar se fue a casa con las manos vacías, la película de Paul Thomas Anderson fue una de las más premiadas de la noche, ganando el Globo de Oro a la mejor película (musical o comedia), al mejor guion y al mejor director. La coprotagonista de DiCaprio, Teyana Taylor, también ganó el premio a la mejor interpretación femenina en un papel secundario.

Leonardo DiCaprio en la red carpet de los Globo de Oro Jordan Strauss - Invision

Los Globos de Oro reconocen el mejor trabajo del cine y la televisión del último año. Además de Una batalla tras otra, El agente secreto, la película brasileña, sorprendió al llevarse Mejor película de habla no inglesa y Wagner Moura obtuvo el galardón por Mejor actor de drama, el primer actor de Brasil en recibir ese reconocimiento en la historia de esta premiación., , la película brasileña, sorprendió al llevarse Mejor película de habla no inglesa y obtuvo el galardón por Mejor actor de drama, el primer actor de Brasil en recibir ese reconocimiento en la historia de esta premiación.

Rose Byrne obtuvo el Globo de Oro a Mejor actriz en una película de comedia o musical, mientras que Jessie Buckley fue reconocida como Mejor actriz en una película de drama.

En cuanto a la televisión, la miniserie Adolescencia arrasó nuevamente al llevarse todas las nominaciones que recibió. Por su parte, The Pitt y El estudio fueron las series más destacadas de la noche.