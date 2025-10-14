Murió Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos

Luis Pedro Toni, un reconocido periodista de espectáculos de extensa trayectoria, falleció este martes a los 91 años. Había alcanzado su momento cumbre de popularidad en el noticiero Nuevediario, de Canal 9 y luego en el ciclo Polémica en el bar, bajo la conducción de Gerardo Sofovich, durante cinco temporadas.

Nacido el 29 de junio de 1934, Toni inició su camino profesional en 1955 en la revista Criterio, donde escribía artículos políticos. Siguió como redactor en La Razón de 1958 a 1984. También colaboró en la sección de “temas religiosos” para el diario La Prensa.

En 1966 trabajó en radio Excelsior, donde condujo el programa Reporter del espectáculo y luego durante 15 años en Rivadavia junto a Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. También estuvo ante el micrófono en Radio Nacional y Radio El Mundo.

Asimismo, Toni asistió a numerosos festivales de cine, incluidos 16 años en el Festival de Cannes.

En uno de sus últimos trabajos se desempeñó como columnista en Bien arriba, de Radio 10. Más allá de la prensa de espectáculos, Toni expresó interés en la fe y la razón. Estudió teología en la Universidad Católica Argentina (UCA), misma casa de estudios en la que se graduó de filósofo a fines de 1950.