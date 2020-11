Ariel Pucchetta, el cantante del grupo tropical Ráfaga, le dedicó unas sentidas palabras a su madre Crédito: Instagram @arypuchetta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 13:29

Motivos de fuerza mayor habían obligado a Ariel Puchetta a ponerle fin a su participación en Cantando 2020 (eltrece). A principios de noviembre el cantante de Ráfaga decidió abandonar el ciclo para cuidar de su progenitroa. Finalmante, su madre murió el lunes 23 de noviembre y, en las últimas horas, el artista la despidió con un sentido mensaje.

"Se fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida, y, lo que es peor, también tuvo que despedir a mi hermana. Yo sé que muchos dirán 'Rezale a Dios por su alma', 'Dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas' y todas esas palabras de consuelo no alcanzan, y no alcanzarán nunca para tanto dolor, pero, obviamente, yo voy a seguir viviendo y haciéndome el b... porque otra no queda", comienza el texto que Puchetta le dedicó a su mamá.

Pese al dolor esgrimido, Puchetta expresó su deseo de que su madre se reúna con los seres queridos que también perdió en el último tiempo. "Lo único que deseo y me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón", dijo.

Sobre el final de su posteo de Instagram, Puchetta le dedicó unas tiernas palabras a su madre: "Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado. Te amo hasta la eternidad".

Las palabras del cantante de Ráfaga acompañaron una foto familiar. Imagen que, según el propio Puchetta, es un recuerdo grato de otro tiempo ya que de las cinco personas que se pueden ver solo quedan él y una mujer.