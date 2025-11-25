Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se quebraron al aire de Intrusos al referirse a la salud de una compañera

Intrusos (América TV) es uno de los programas de espectáculos más populares de la televisión argentina; es por eso que todo lo que ocurre en torno a él nunca pasa desapercibido por los televidentes. Este martes al mediodía, sus conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, decidieron empezar el ciclo de una forma distinta, debido a un problema de fuerza mayor. Con caras serias y parados en el centro del estudio anunciaron que Mercedes Portillo, su histórica productora, atraviesa un delicado estado de salud.

El que tomó la palabra fue Lussich, quien contuvo las lágrimas y, con una voz entrecortada, contó el mal momento que vive su compañera, el cual los tomó a todos por sorpresa. “Hola, ¿cómo están? Buen mediodía. Arrancamos en vivo Intrusos. La vida a veces presenta contradicciones inexplicables y paradojas que nos ponen a prueba. Nosotros arrancamos este programa en vivo para festejar el Martín Fierro que después de 25 años y merecidamente se ganó el fin de semana en los Premios Latino de Miami. Pero el programa que hubiéramos empezado tirando manteca al techo en realidad tiene a su vez una contracara que nos afecta mucho personalmente, que es el estado de salud de una compañera, una hermana para mí“, comenzó par adentrar en el tema a los espectadores.

La última foto de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares junto a Mercedes Portillo (Foto: Instagram @rodrilussich)

“Es Meche, que es a quien nombramos tanto cuando hablamos de los Escandalones, porque es la creadora de los Escandalones. Es la cabeza detrás de todo lo que hemos hecho durante seis años y trabajamos juntos hace muchos más, y somos amigos desde hace casi 30 años. Es nuestra compañera de compañía teatral, de rutas y viajes que es el espectáculo que hacemos con Adri (Adrián Pallares)”, reveló sobre el vínculo que mantienen.

Al aire del programa, la producción compartió la última foto que los conductores se tomaron con Meche en Jujuy. Tras volver de este viaje de trabajo, la mujer debió ser atendida de urgencia por una “neumonía bilateral” que la mantiene en terapia intensiva. “Atraviesa un estado de salud muy complicado, la prueba más difícil que le ha tocado atravesar en su vida. Esta foto la sacamos en Jujuy, el sábado al mediodía y cuando volvimos Meche se descompuso”, remarcó Lussich.

A lo largo de su vida, según remarcó el periodista, Meche habría atravesado otras recaídas físicas que le hicieron volverse una persona fuerte y alegre para todos los que la conocen. “Meche es alguien que luchó con una dignidad que yo no conocí nunca en otra persona y que sigue luchando con esa dignidad, por cada gota de aire que le falta”, exclamó conmovido.

En sus redes sociales Rodrigo Lussich habló del estado de salud de Mercedes Portillo (Foto: Instagram @RodriLussich)

A horas de brindar estas palabras y con un extenso posteo de Instagram, Rodrigo Lusshich decidió compartir los mejores momentos junto a su amiga. Fue allí donde, sin brindar demasiados detalles, el conductor remarcó que desde muy pequeña la mujer atraviesa una condición que también le hizo muy difícil relacionarse con otras personas sin ser juzgada o discriminada. “Nunca sentí vergüenza de caminar a tu lado con la frente en alto porque vos nunca la sentiste. El que quiera que mire y siga su camino. En Nueva York me dijiste que te sentías más libre, menos mirada, porque allá cada uno anda como quiere y son tantos que ni se fijan. Caminamos esas calles con tanto estilo, dueños del mundo, libres los dos", aseguró.

“Estoy tan orgulloso de vos, hiciste tanto más por mí que yo por vos, que te prometo que todo el aire que me quede a mí será para gritar tan fuerte tu nombre que lo escuche hasta el maldito diablo que se encapricha en quitarte el tuyo. Luchá, seguí luchando hermanita. ¡Vos podes! Tuyo. Ro”, concluyó.