Murió Pablo Lago, autor de varias ficciones que fueron éxito en la televisión argentina

Pablo Lago, autor y guionista de cine y televisión, falleció en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata. La noticia fue confirmada por Argentores, entidad de la que era socio.

“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”, publicó Argentores en un comunicado.

“Con una trayectoria de más de dos décadas, Lago construyó un legado de ficciones que calaron hondo en el público y la crítica. Su versatilidad le permitió transitar con éxito tanto el drama como la comedia. Fue coautor de ciclos inolvidables como Locas de amor, Tratame bien y Lalola", agregó la entidad.

Entre sus trabajos en televisión también se destacan La Leona (Telefe, 2016); Familia en venta (Fox/MundoFox, 2014); Mentes en shock, (Fox, 2011); Media Falta, (Polka/ Artear, 2005); y Hospital público, (Flehner Films/ América TV, 2003). Para cine escribió los guiones de Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua, High School Musical – El desafío, y los largometrajes de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. En teatro, estrenó en el 2017 su drama Cánser.

Por último, el texto recuerda: “Su excelencia profesional fue reconocida en múltiples ocasiones por sus pares y por la industria. A lo largo de su carrera fue galardonado con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín, además de haber alcanzado proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en Familia en venta".

Despedidas

Tras conocerse su fallecimiento, colegas lo despidieron en las redes sociales. La actriz Nancy Dupláa compartió una foto junto a un mensaje. “Pablo, no puede ser. Qué tristeza enorme. Susi [por Susana], vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva. La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Mariana Levy publicó en X: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.

ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación.

Una pena enorme que nos haya dejado tan joven. — Mariana Levy (@marianevy) January 1, 2026

En paralelo, el guionista Gonzalo Marull lo despidió con otro mensaje: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”.