Habló el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

Richard, el mozo del bar Timón que le salvó la vida a Joaquín Levinton, contó cómo fue el momento en el que el cantante de Turf llegó al lugar para pedir ayuda. En el relato, reveló que el artista es cliente habitual, pero que no se encontraba allí en el momento, sino que se acercó para que lo contengan porque se sentía mal, algo que luego se convirtió en un síndrome coronario agudo.

En una entrevista con el programa televisivo LAM (América TV), el mozo del bar Timón que ayudó al líder de Turf fue consultado por lo ocurrido y se encargó de relatar la situación con lujo de detalles. “Bueno, viene Joaquín, es cliente habitual ya de Timón. Vino anoche tipo dos y media. Ya vino como descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho. Vino a pedir ayuda porque lo conocemos. Vino y dice que le convidemos agua porque se sentía mal. Y sí, lo vimos muy mal, o sea, lo veo que transpiraba muchísimo y le dimos agua. Bueno, y dice ‘me duele el pecho’ y le digo ‘pará, quedate tranquilo, respirá, que no te vamos a dejar ir, quedate tranquilo’. Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido, lo asistimos”. Con estas palabras, evidenció que el cantante se encontraba en un estado complicado y que su intervención fue clave para evitar un desenlace trágico.

El público de Joaquín Levinton temió lo peor luego de conocer que había sufrido un infarto

Al respecto del infarto agudo de miocardio que sufrió Levinton, Richard agregó: “Sí, me di cuenta de que estaba, o sea, que tenía un pico de presión, porque le tomé el pulso. Tenía 16-10, que era muchísimo, muchísimo. O sea, se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Para finalizar, el mozo contó cómo fue la llegada del SAME al lugar: “Lo asistieron, le hicieron una serie de preguntas: ‘¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué consumiste? ¿Tomaste alcohol? ¿Qué hiciste?’. Y bueno, le toman la presión, le toman el pulso y le dicen ‘bueno mirá, tenés un pico de presión, así que te tenemos que llevar al hospital, ¿querés ir? Bueno, ¿te podés levantar?’. Se levanta y lo acompañamos y se fue. Se fue bien, pero ya con un preinfarto encima”. Tras esto, Joaquín Levinton tuvo que ser internado de urgencia, pero ya se encuentra fuera de peligro.

Así fue el comunicado de Turf sobre la salud de su líder Joaquín Levinton

Pasadas algunas horas de lo ocurrido, desde la cuenta de Instagram de Turf (@turfoficial) compartieron un comunicado en el que se refirieron a la salud del líder del grupo y revelaron que le colocaron un stent. “El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, escribieron junto a un agradecimiento por los mensajes de cariño para Levinton.