Qué es el infarto agudo de miocardio, el cuadro que sufrió Joaquín Levinton
El líder de Turf fue asistido por el SAME en Palermo tras una descompensación cardíaca; los médicos lograron estabilizarlo en el Hospital Fernández
Joaquín Levinton experimentó una descompensación en la madrugada de este viernes 12 de diciembre, en el restaurante El Timón, ubicado en Avenida Dorrego 1679, en Palermo. Tras sentir un fuerte malestar físico, los amigos con los que se encontraba llamaron a emergencias y personal del SAME acudió rápidamente al lugar para trasladarlo al Hospital Fernández, donde los médicos confirmaron que padecía un infarto agudo de miocardio.
¿Qué es el infarto agudo de miocardio?
Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó en diálogo con Mañanas argentinas (C5N) que minutos antes de la una de la mañana, Levinton presentó “un dolor precordial”. Ante la gravedad del síntoma, el personal de salud se acercó al lugar para intentar compensarlo. Decidieron trasladarlo al Hospital Fernández. El infarto agudo de miocardio ocurre cuando se obstruye el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco.
Una vez en el centro médico, confirmaron que el cantante sufrió un síndrome coronario agudo. Este cuadro se determinó tras la asistencia en el shock room del hospital. Según informaron en LN+, el artista de 50 años sufrió un infarto. El infarto agudo de miocardio ocurre cuando se obstruye el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco.
La intervención médica de urgencia que recibió Joaquín Levinton
El procedimiento clave se realizó en el sector de hemodinamia, donde el equipo médico destapó una arteria. Luego de la intervención, Levinton fue trasladado al sector de unidad coronaria y posteriormente, pasó a terapia intensiva, donde permanece actualmente. El equipo de salud confirmó que el músico ya está compensado y fuera de peligro. En las próximas horas continuarán con los estudios y cuidados pertinentes.
Horas antes de la descompensación, el intérprete de 50 años mantuvo actividad en la red social Instagram, donde acumula 452 mil seguidores, publicó una fotografía en la que se lo pudo ver de espaldas a un espejo. En la imagen vestía una remera blanca de manga larga, un pantalón con tiradores y medias.
Además, subió una segunda imagen que utilizó para promocionar un nuevo proyecto. Se trata de su libro titulado “Las 4 puertas, hacia el orden interior” El músico acompañó la publicación con el comentario “Se vienen cositas” junto al emoji de un libro abierto y una carita con anteojos de sol.
La agenda de Turf
El músico continúa internado en el hospital porteño. Si bien se desconoce cuándo recibirá el alta, la banda Turf mantiene compromisos programados, ya que, se encuentra confirmada la presentación del grupo para el viernes 19 de diciembre, en el Teatro Ópera de La Plata, una presentación que forma parte de los festejos por los 73 años del teatro.
Para el 2026, la banda comenzará el año con una agenda cargada de eventos. En las últimas horas, se confirmó que Turf se presentará en el festival Rock en Baradero el viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026 de en el Anfiteatro Municipal. Ese mismo mes, el grupo iniciará una gira por Europa, presentándose el 7 de abril en Milán. Continuarán el 8 del mismo mes en Ámsterdam y el 10 en París. El tour seguirá el 11 de abril en Copenhague y el 12 en Berlín, el 14 en Barcelona y el 15 en Madrid.
Además de las citas en el Viejo Continente, el 9 de mayo de 2026 ofrecerán un show en el C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar los 30 años del grupo.
