Murió Roger Corman, icónico director de cine de terror

El director y productor de cine independiente de terror Roger Corman murió a los 98 años el pasado jueves en su casa de California, según informaron su esposa e hijos en un comunicado conjunto publicado en redes sociales. “Era generoso, de buen corazón y amable con todos los que le conocieron. “Cuando se le preguntó cómo quería que se le recordara, dijo ‘yo era un cineasta, sólo eso’”, expresaron.

El célebre artista era conocido como el “rey de la serie B”, como se conoce a las películas de bajo presupuesto en Estados Unidos. Ganador de un premio Oscar honorífico por sus contribuciones en el ámbito cinematográfico, ayudó a producir clásicos del género como “La tiendita del horror”, “Attack of the Crab Monsters”, “Black Scorpion”, “Bucket of Blood” y “Bloody Mama”. Además, desde los comienzos de su carrera se ganó la fama de descubrir a jóvenes talentos, entre los cuales están Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron y Martin Scorsese, a los que contrató cuando aún eran aspirantes.

El productor Roger Corman durante su visita al Festival de Cine de Mar del Plata en 2012. MAURO V. RIZZI

Se calcula que produjo más de 300 películas, de las cuales aproximadamente 50 fueron dirigidas por él. En la mayoría de ellas, el actor estadounidense Vincent Price era protagonista y algunos papeles secundarios fueron interpretados por actores jóvenes y -hasta el momento- desconocidos, tal como Jack Nicholson o Boris Karloff.

Quién fue Roger Corman

Nacido el 5 de abril de 1926 en Detroit, Estados Unidos, asistió a la Universidad de Stanford, en donde se graduó en ingeniería, y llegó a Hollywood tras tres años en la Armada. Mientras trabajaba como asistente de televisión y agente literario, encontró lo que luego definiría como “el trabajo de su vida”.

Primero comenzó su carrera como mensajero para la famosa productora 20th Century-Fox, en la que luego se convirtió en analista de historias. Tras renunciar brevemente para estudiar literatura inglesa durante un curso en la Universidad de Oxford, regresó a Hollywood y emprendió su carrera como productor y director de cine.

Con una filmografía variopinta y poblada de cientos de producciones de bajo presupuesto, se convirtió en un nombre distintivo y prolífero en el ámbito hollywoodense. Si hubo algo que -además de las producciones de bajo presupuesto- distinguió a Corman fue su particular nomadismo. Desde Puerto Rico y Grecia, hasta Yugoslavia, Canadá, Alemania, Italia, Filipinas, Perú, México y hasta la Argentina (en donde durante una alianza con Héctor Olivera realizó diez películas coproducidas entre Aries Cinematográfica Argentina y su propia productora ), recorrió el mundo grabando sus films.

"La mujer avispa", una de las películas más reconocidas de Roger Corman. IMDB

Tal fue su reconocimiento y el vínculo que mantuvo con los directores que “descubrió” que algunos incluso le devolvieron el favor. Algunos de ellos fueron el mismísimo Coppola, que lo incluyó brevemente en el reparto de “El Padrino II”; Jonathan Demme, en “El silencio de los inocentes” y “Filadelfia”; mientras que Howard le dio un papel en “Apollo 13″.

En 1964 se casó con quien sería su esposa hasta sus últimos días de vida, Julie Halloran, que también se convirtió en productora, con quien tuvo cuatro hijos, Catherine, Roger, Brian y Mary.

LA NACION

