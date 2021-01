Murió Sophie, la cantante y productora que trabajó junto a Madonna, en un trágico accidente

Sophie, la influyente productora británica y activista transgénero que llegó a colaborar con cantautoras como Madonna, Lady Gaga y Charlie XCX, falleció en las últimas horas tras sufrir un fatal accidente doméstico. La artista de 34 años que transformó la música electrónica contemporánea tropezó en la madrugada del sábado en las escaleras del edificio donde vivía. La productora había subido a la terraza de la construcción para ver la luna llena.

Sophie residía en Atenas, Grecia. “Fiel a su espiritualidad, había subido para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó. Ella siempre estará aquí con nosotros”, explicó el sello discográfico Transgressive a través de un comunicado que publicó en Twitter.

Sophie dio sus primeros pasos en la música a principios de 2010, tras lanzar una serie de sencillos que fueron muy exitosos, como “Nothing More to Say” y “Bipp”, que le valió elogios de referentes del ambiente pop y electrónico. Siempre manteniendo su identidad anónima, continuó produciendo singles como “Lemonade” y “Hard” con los que consolidó el sonido que la distinguió de otros productores y DJs.

Después de realizar varias colaboraciones con algunos de los nombres más reconocidos del pop, Sophie debutó con su álbum Oil of Every Pearl’s Un-Insides (2018), en el que finalmente reveló quién era. Por ese disco, fue nominada en los Grammy 2019 dentro de la categoría Mejor álbum dance / electrónico.

En su repertorio aparecen colaboraciones con grandes artistas de la música internacional. De hecho, Sophie aparece como cocompositora de “Bitch I’m Madonna”, el hit que Madonna lanzó en 2015, junto a Diplo, MoZella, Toby Gad y Ariel Rechtshaid. “Hay muy pocos artistas que me hacen sentir algo en mi corazón y me dan ganas de llorar”, dijo Charlie XCX a Vogue sobre Sophie. “Justice y Uffie me hicieron sentir algo cuando tenía 14 años, y realmente no volví a tener ese sentimiento hasta que conocí a Sophie. Sentí esta oleada de: ‘Joder, esto es lo más genial que he escuchado’“.

