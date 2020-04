Elvis Presley le dedicó una canción a la ciudad de Kentucky; Madrid, París, Londres y Sarajevo, entre otras urbes a las que les cantaron Sabina, Moris, Cale, The Clash y Bono con Pavarotti Fuente: Archivo

En 1980, Joaquín Sabina hizo público un sentido homenaje a Madrid, la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos para que desarrollara su carrera musical y viviera muchas de las aventuras, diurnas y nocturnas, que alimentan su voluminoso cancionero. "Pongamos que hablo de Madrid" se transformó con el paso de los años en uno de los clásicos de su repertorio, tuvo muy pronto una celebrada versión soft-rock de Antonio Flores y ahora es el leitmotiv que ha unido a una veintena de voces que, cada cual a su manera, la han interpretado para declarar públicamente su amor por la capital española, epicentro de la pandemia de coronavirus en el país.

La idea partió del alcalde José Luis Martínez Almeida. Después de conseguir el permiso de Sabina para utilizar su canción, varios artistas españoles aportaron desde sus casas algún verso destinado a construir una emotiva versión que circula hace unos días por las redes sociales. Participan David Summers, Willy Bárcenas, Marta Sánchez, Belén Arjona y Jadel, entre otros.

La noticia es una buena excusa para repasar otras canciones inspiradas en diferentes ciudades del mundo. Aquí van, en orden cronológico, diez casos:

"Garota de Ipanema" (Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim, 1962)

Clásico absoluto de la bossa nova, esta famosísima canción tiene una musa inspiradora, la por entonces muy joven Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto. Jobim , padrino de la boda de Heloísa, quedó subyugado por su belleza y la definió como "el paradigma de la mujer carioca, dorada, mezcla de flor y sirena, llena de luz y de gracia pero al mismo tiempo melancólica". Ella es el corazón del tema, pero también el símbolo de una visión icónica e idealizada de un lugar, la popular playa de Río de Janeiro que aparece en el título, bañada por un sol radiante y llena de historias y leyendas. El bar donde los autores terminaron de escribirla se llamaba "Veloso" y fue rebautizado más tarde como "Garota de Ipanema".

"Kentucky Rain" (Elvis Presley, 1969)

Después de catorce años de ausencia, Elvis Presley vuelve a Memphis, la ciudad en la que se crió y que vio nacer su notable carrera artística, para grabar un disco excepcional, From Elvis in Memphis . En esas sesiones se registró esta preciosa canción protagonizada por un hombre que vaga por las calles de una lluviosa Kentucky lamentándose por un amor perdido. Pero increíblemente el tema fue descartado para la edición original. Las reediciones para coleccionistas que aparecieron años más tarde corrigieron el error. "¿Dónde estabas en una tarde tan fría y oscura?", se pregunta El Rey con la profundidad que solo su voz inimitable puede alcanzar.

"Paris 1919" (John Cale, 1973)

Una de las mejores canciones de un disco estupendo. Recién salido de la vertiginosa experiencia con The Velvet Underground, este gran músico galés firma un álbum por demás elegante que evoca un período histórico clave: el año del título es el del Tratado de Versalles, que finiquitó la Gran Guerra e inauguró la etapa de disipación de los años veinte, mientras en Alemania empezaba a gestarse un disgusto social que desembocaría en la brutal emergencia del nazismo. Como sería habitual en toda la carrera de Cale, aparece el regalo envenenado: una lírica de superficie suave, distinguida y cargada de nostalgia por un pasado que luce mejor, también puede esconder en su interior angustia y paranoia.

"Woman from Tokyo" (Deep Purple, 1973)

La curiosidad de esta canción es que le rinde homenaje a una ciudad a partir de la imaginación, más que de la propia experiencia. Más allá de que Deep Purple fue una de las primeras bandas de rock que desembarcó en Japón para llevar adelante una gira, Ian Gillan combinó en este tema una historia inventada con algunos lugares comunes sobre el país asiático (el sol naciente, un sueño oriental) y la imagen de una mujer inalcanzable para guiñarles el ojo a los nuevos fans orientales. El inconfundible riff de Ritchie Blackmore empujó su ingreso y permanencia en los charts, así como su intensa circulación radial.

"Sweet Home Alabama" (1974, Lynyrd Skynyrd)

La canción más exitosa de la carrera de esta banda de Florida nació como respuesta a dos que antes había popularizado Neil Young, "Alabama" y Southern Man", ambas recargadas de críticas contra el racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Y su historia se parece a un juego de muñecas rusas: se ha señalado que la línea vocal principal cantada por Ronnie Van Zant está inspirada en "You're Looking Fine", de The Kinks y que el riff es un plagio de "Let My Song Through", de Them. Pero hay más: Charly García hizo con Javier Calamaro una versión local, "Sweet Home Buenos Aires", y antes la había usado como base para "Encuentro con el diablo", el tema que compuso con David Lebón para el disco Bicicleta , de Serú Girán.

"Nocturno de Princesa" (Moris, 1978)

Otra dedicada Madrid, una ciudad que siempre ha recibido con los brazos abiertos a los artistas argentinos. Uno de los que llegó para quedarse un tiempo -y convertirse en figura de culto- fue Moris , un pionero del rock argentino capaz de capturar el espíritu de un lugar y un momento con una precisión y un vuelo poético notables: "Y por la ventana casi ningún niño / Solo una escultura de duraluminio / Árabes, franceses, tíos que que parecen hippies o burgueses / Y un mundo borracho que va haciendo eses". No sería la única viñeta de este tipo: "La ciudad no tiene fin", otro tema del mismo disco ( Fiebre de vivir ) es el nostálgico resultado de sus largas caminatas madrileñas.

London Calling (The Clash, 1979)

El título de la canción que le da nombre al disco más famoso de The Clash refiere a los boletines radiofónicos ("Londres emitiendo.") que se propalaban durante los bombardeos alemanes a la capital inglesa en 1940 y 1941. En ese paisaje apocalíptico campea la brutalidad de los cuerpos de seguridad y el Támesis amenaza con desbordarse e inundar el centro de Londres. "Phony beatlemania has bitten the dust" ("el verso de la beatlemanía mordió el polvo"), asegura un Joe Strummer venenoso que sufre el fracaso de una generación que se había creído capaz de soñar con un mundo distinto y ahora veía cómo Margaret Thatcher hacía volar ese deseo en pedazos.

"Pongamos que hablo de Madrid" (Joaquín Sabina, 1985)

Una emotiva carta de amor a una ciudad en la que Sabina no nació pero sí gasto mucha vida. Poeta callejero, el cantautor andaluz conoció cielo e infierno de la capital española y supo cómo sintetizar sus experiencias en un puñado de imágenes reveladoras ("El mar dentro de un vaso de ginebra", "La muerte pasa en ambulancias blancas", "Hay una jeringuilla en el lavabo") que producen una identificación inmediata por lo cotidianas. En lugar de idealizarla, la pinta de cuerpo entero, una prueba de amor sincero, sin artificios ni poses.

"Miss Sarajevo" (Luciano Pavarotti + U2, 1995)

Una historia dramática. En medio de un intenso conflicto bélico, un grupo de jóvenes modelos que buscaban transformarse en Miss Sarajevo se organizaron para desfilar con una pancarta que era muy clara: "Don't let them kill us" (No dejen que nos maten). Poco tiempo después, Imela Nogic, ganadora del concurso, fue asesinada por la bala de un francotirador. Este episodio de fuerte valor simbólico dio paso a un potente documental sobre la guerra de Bosnia y a esta canción compuesta para la ocasión por Bono , cantante de U2 , e interpretada por el famoso tenor italiano Luciano Pavarotti .

"La Plata" (107 Faunos, 2014)

Banda emblemática de la escena indie platense y del sello Laptra, 107 Faunos suele citar a la ciudad de las diagonales como escenario de sus historias, por lo general matizadas por la melancolía y los dilemas existenciales. Al mismo tiempo que ajusta cuentas con la "falsa aristocracia" del rock argentino masivo y los malos imitadores, el Gato Sisti Ripoll, una pluma siempre cargada de ingenio y provocaciones, define en un par de líneas la abulia de un lugar que le produce fascinación y rechazo, ese "pueblo" que evoca esta canción breve y contundente, entristecido por el fuego que consume sus módicas aspiraciones.

