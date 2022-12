Alejandro Sanz anunció nuevos shows en la Argentina para el 2023

escuchar

Alejandro Sanz hizo vibrar a sus seguidores al anunciar que aterrizará nuevamente en nuestro país como parte de su nueva gira Sanz en Vivo. El 1 de mayo visitará Córdoba, el 3 de mayo se presentará en Rosario, y cerrará el recorrido el 5 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires. En total, el artista confirmó más de 30 fechas a lo largo del 2023 en varios países como México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y España.

El nuevo show promete ser impactante: Sanz brindará conciertos de más de dos horas de espectáculo, en los que además de repasar grandes éxitos de su carrera musical como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”, interpretará algunos de los temas incluidos en SANZ, su último trabajo de estudio . El disco fue nominado en la categoría “Álbum del año” en los Latin Grammy 2022 y galardonado como el más vendido en unidades físicas del 2021 en España. Esta gira cuenta además con un nuevo montaje audiovisual que, junto con una puesta en escena muy personal, eleva la expectativa de los fanáticos.

Los últimos lanzamientos de Sanz causaron furor: “Nasa” contó con la colaboración de Camilo y fue todo un éxito, “La Despedida” formó parte de la banda sonora de la película Tren Bala, protagonizada por Brad Pitt y Bad Bunny, y “SOY” logró desplegar un gran abanico de musicalidad junto a Eros Ramazzotti. Con una gran trayectoria a sus espaldas, Alejandro Sanz sigue pisando fuerte dentro de la escena hispanoamericana y se consagra como uno de los cantantes españoles más populares de ayer y de hoy.

Un camino de éxitos

Alejandro Sanz es un artista que lleva décadas de carrera. El músico de 53 años comenzó a trabajar a finales de los ochenta y su nombre pronto comenzó a ganar popularidad, primero en España y luego en el resto del mundo. Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su último disco de estudio SANZ, supo establecerse como uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Como si esto fuera poco, y tras varios años en el negocio, es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia (4 en total), a los que se le suman 25 Latin Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas . Su foco no está solo puesto en la música y el cantante dejo ver su faceta de activista social en reiteradas oportunidades, siendo reconocido por su implicación con organizaciones no gubernamentales como Save The Children, Greenpeace, Juegaterapia o Médicos Sin Fronteras.

Otra de las facetas del artista es la de su activismo ecológico y se dejó ver participando activamente en numerosas acciones a favor del medioambiente: en 2013 lideró de la mano de Greenpeace la campaña “Salvar el Ártico” y recientemente intervino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) donde anunció la intención de estudiar y compensar la emisión de carbono en sus conciertos.

Alejandro Sanz fue elegido representante de Europa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para interpretar una emotiva versión del clásico single de John Lennon “Imagine”. Recientemente el artista madrileño obtuvo su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood y fue designado Hijo Predilecto de Andalucía.

