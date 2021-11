El difícil momento de Alejandro Sanz: “La impotencia y la pena me invaden”

Alejandro Sanz compartió con sus seguidores una difícil situación que atraviesa por estos días. Desde su cuenta de Instagram, el cantante reveló el viernes que sufre un profundo dolor por la pérdida de David, un primo suyo con el que compartió buena parte de su infancia. Así, en sus redes sociales, el español lo homenajeó con varias fotos. “Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo”, escribió en la publicación.

“Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invaden”, comenzó Sanz. En su más reciente posteo, le dedicó emotivas palabras a su familiar y compartió una galería de imágenes en la que se ve a ambos en distintos momentos de su vida.

“Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros, tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente. Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto”, continuó el artista. Luego, reflexionó: “No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo”.

Después, Alejandro destacó algunas cualidades personales del hombre al que despidió. “Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno”, sostuvo. “Se ha ido querido y arropado en todo momento. Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: ‘Lo único que importa en la vida son las buenas personas’. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos”, concluyó.

El dulce gesto de Alma, la hija de Alejandro Sanz

Hace algunas semanas, en el marco de un show, Sanz recibió la visita en sus camarines de Camilo. Acompañado por su novia y por su hija Alma, de 7 años, el cantante español protagonizó un cálido encuentro con su colega colombiano. Para la niña, que está entre los millones de fanáticos que Camilo tiene en todo el mundo, fue un momento más que especial y, tal cual se vio en redes sociales, decidió darle a su ídolo un regalo hecho con sus propias manos.

El dulce regalo de Alma, la hija de Alejandro Sanz, a Camilo

“¡Qué belleza haber contado con tu presencia! ¡Te admiro, te respeto y te queremos mucho! Dile a Alma que gracias por Nono”, escribió el joven artista en una publicación que hizo Sanz agradeciendo por la noche vivida y haciendo referencia al dibujo que le obsequió la pequeña: el retrato de un robot llamado Nono.