Cuándo vuelve Alejandro Sanz a la Argentina

Alejandro Sanz vuelve a la Argentina con su gira ¿Y ahora qué?. El reconocido cantante español inició su nueva tour mundial en México, donde debutó con localidades agotadas. El mismo continuará durante febrero y marzo de 2026 por varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina.

Sanz visitará el país en 2026 y ya confirmó tres presentaciones bajo la producción de Dale Play. La primera será el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario; la segunda, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires; y la tercera, el 8 de marzo en Córdoba. La expectativa es enorme, ya que en su última gira por el país, en mayo de 2023, convocó a más de 100 mil espectadores en diferentes conciertos.

El artista anunció los países que recorrerá con un posteo en sus redes (Foto: Instagram @alejandrosanz)

Cabe destacar que, hasta el momento, no se anunció la fecha en que saldrán a la venta las entradas ni el medio habilitado para la compra.

Por otro lado, de acuerdo con el sitio oficial, su nuevo álbum es un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa personal y artística. Contiene seis canciones que representan una evolución en su sonido, su proceso creativo y su forma de contar historias: más compartida, más abierta, más viva.

El título surge de una pregunta tan cotidiana como poderosa. “¿Y ahora qué?” es esa frase que Sanz se repite al terminar una canción, al cerrar una gira, al enfrentarse a un nuevo comienzo. Y es precisamente desde esa inquietud, del que no se conforma, del que insiste en levantarse, que nacen estas canciones. Desde la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, que marca el renacer de este proceso, hasta “Hoy no me siento bien” junto a Grupo Frontera, el disco transita emociones complejas.

Sanz comenzó su gira por México y el éxito fue rotundo (Foto: Instagram @alejandrosanz)

Además, lo acompañan voces clave del panorama actual: Manuel Turizo en “Cómo Sería”, y Shakira en “Bésame”, una colaboración histórica que ya es la tercera ocasión en la que ambos artistas comparten sus emociones en una canción. Con la producción y composición de nombres como Edgar Barrera, Elena Rose, Andy Clay, Spreadlof, CASTA, Richi López, Luis Salazar o Hector Rubén Rivera entre otros, Sanz se permite explorar nuevos ritmos y géneros con una libertad poco común en una carrera tan consolidada.

Desde su debut en 1991 con Viviendo deprisa, hasta su último disco de estudio SANZ, Alejandro Sanz se consolidó como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes obtuvieron la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran la exitosa “La Tortura” con Shakira (2005) y trabajos con artistas como Juanes, Camila Cabello, Alicia Keys, entre otros (Foto: Instagram @alejandrosanz)

Alejandro Sanz es, además, el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.

A lo largo de su carrera, colaboró con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Shakira, Alicia Keys, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Tini Stoessel, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Nicky Jam o el legendario Tony Bennett, entre muchos otros referentes de la música internacional.