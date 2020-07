Habló en el Senado italiano, dijo que sintió "rencor" al no poder salir de su casa

28 de julio de 2020

Andrea Bocelli no solo canta, también habla y genera la polémica con sus dichos, especialmente desde que comenzó esta semana con una conferencia que dio en el senado de Roma, donde se manifestó absolutamente en contra de las cuarentenas impuestas en Italia para limitar los contagios de Covid-19.

Según indicó la agencia AP, el cantante fue el Senado presentado por el líder político opositor Matteo Salvini, quien se ha pronunciado contra las estrictas medidas del gobierno italiano para combatir el brote de coronavirus.

Bocelli dijo que cuando se enteró el 10 de marzo que había dado positivo en el test de Covid-19, justo mientras su país se ponía en cuarentena, saltó a la piscina: "Me sentía bien y sólo tenía una fiebre baja". Al parecer se refería a una piscina privada en su residencia, pues las piscinas y gimnasios públicos ya habían cerrado. También señaló que sintió rencor al no poder salir de su casa cuando "no había cometido ningún crimen'' y reveló, sin proporcionar detalles, que violó las restricciones de confinamiento. Durante el momento cumbre de la cuarentena, los italianos sólo podían salir a realizar trabajos esenciales, caminar con sus perros o comprar comida y medicinas.

Consternado, el viceministro de Salud Pierpaolo Sileri dijo hoy que quizás Bocelli "quiso expresar la inconveniencia de todo italiano que, debido al confinamiento, se quedó en casa"

"Yo no habría dicho esas palabras -agregó el funcionario-, pero imagino que él podrá explicarlo de alguna manera'', agregó Sileri. La conferencia se realizó en la víspera de la aparición del primer ministro Giuseppe Conte en el Senado, pautada para hoy por la tarde, cuando se esperaba que propusiera extender un estado de emergencia por la pandemia, que se vence el 31 de julio.

Andrea Bocelli Fuente: EFE - Crédito: Juan Carlos Cárdenas

El estatus de emergencia le permitió a Conte decidir sin el voto del Parlamento e, incluso, sin el aval de su Gabinete, al decretar una serie de medidas dirigidas a reducir la propagación del virus en el país, que se ha cobrado más de 35 mil vidas.

Bocelli dijo en la conferencia que al principio sus hijos le dijeron que se cuidara del virus cuando él empezó a dudar de su severidad: "Con el paso del tiempo, supe de mucha gente, aunque no conocía a nadie que haya estado en cuidados intensivos', explicó.

En el peor momento de la crisis, hasta 4 mil personas estaban en cuidados intensivos en Italia, un país de 60 millones de habitantes, con varios cientos de muertes algunos días. Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra reportada este martes en Italia indica 246 mil personas contagiadas y 35.123 fallecidas.