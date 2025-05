Andrés Calamaro fue abucheado durante un show en Colombia por apoyar las corridas de toros y abandonó el escenario

El cantante Andrés Calamaro protagonizó un episodio polémico el sábado durante su concierto en la Arena Cañaveralejo de Cali, Colombia. Mientras interpretaba su emblemática canción “Flaca”, el artista argentino imitó los movimientos de un torero con ayuda de su campera roja. La tauromaquia, definida como la disciplina o espectáculo que consiste en lidiar con toros, fue prohibida recientemente en Colombia.

“Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo… Por qué votaron por eso, dejarlos en la calle”, dijo mientras ondeaba su chaqueta como si de una capa roja se tratara. Su actitud y dichos fueron motivo de abucheos y descontento entre el público. En respuesta, Calamaro abandonó el escenario, no sin antes lanzar: “Lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”.

Posteriormente, el músico regresó al escenario para terminar con la presentación. Sin embargo, ello no evitó que el incidente tuviera amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación locales e internacionales.

En mayo de 2024, el Congreso de Colombia aprobó la ley que prohíbe las corridas de toros y otros espectáculos taurinos en todo el país, incluyendo a Cali, una de las ciudades con mayor tradición en esta práctica. La votación en la Cámara de Representantes resultó en 93 votos a favor y solo 2 en contra.

La legislación establece un período de transición de tres años antes de su entrada en vigor en 2027. Durante este tiempo, el gobierno deberá implementar programas para ofrecer alternativas económicas a las personas que dependen de la tauromaquia y transformar las plazas de toros en espacios culturales y deportivos.

El torero Sebastián Vargas realiza un pase en la plaza de toros Hacienda Vista Hermosa, en Villapinzón, Colombia

El polémico descargo de Calamaro: “Nazis, miedosos e ignorantes”

En medio de la controversia, Calamaro se volcó a la red social Instagram para dejar en clara su postura en torno a la tauromaquia. “Curiosamente los aficionados [de los espectáculos que involucran toros] somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer”, aclaró en principio.

“Sí, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir. Anoche dimos el recital completo , dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría", arremetió.

“Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar”, reivindicó el artista a continuación. Y reprochó: “Nótese la educación exquisita de los argumentos y luego la violencia infantil infame que largan los cobardes animalistas bajo su mentiroso manto de piedad que esconde un egoísmo imperdonable y un claro desdén por los derechos de los humildes. Es posible que los aficionados seamos una minoría pero estamos en una época donde se respetan los derechos y las libertades de las minorías".

“No soy torero ni asesino ni maltrato animales pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de los nazi animalistas para con los ciudadanos e no favor (sic) de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo pero en persona no tienen dignidad para decirme nada. Finalmente yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza“, completó.

En un segundo posteo, que hizo público este jueves, el cantante redobló la apuesta. “Si el argumento energúmeno para discutir la existencia de la tauromaquia es la piedad hereje por los animales entonces no sigan comiendo carne y llámense veganos. Claramente la gastronomía saca de circulación a millones de animales por minuto y está en duda si se trata de hedonismos, alimentación, arte o industria”, chicaneó.

“Luego la batalla de argumentos deja a los nazi animalistas como una panda de resentidos, incultos hijos de puta que no tienen más argumentos que acusarme de borracho (soy abstemio y jamás subí a un escenario borracho) o desear heridas lacerantes a mi madre ya fallecida. Bravo por los argumentos de los cobardes nazi animalistas que pululan en internet porque a la calle no salen. Creerse virtuoso por denostar algo completamente desconocido es una estupidez como la copa de un pino”, insistió a continuación.

“Ni el papa del Vaticano [León XIV] se presenta impoluto y se confiesa por las dudas haya pecado, pero los nazi animalistas mienten y presumen de virtudes inversas, comen animales alegremente despedazados mientras el resto del mundo come las sobras de la clase media y vive hacinada en los estratos sociales carentes de mínimos. Resumiendo, los animalistas nazis son miedosos y burros, ignorantes que creen besar el cielo como Jimi Hendrix en Foxy Lady. Lo cierto es que son arrastrados ignorantes que creen pertenecer a una legión de ángeles pero no demostraron nada fuera de masturbarse un número no recomendado de veces por día", lanzó.

Y sentenció: “Ir por la vida sosteniendo que uno de mejor persona, más empático o virtuoso , solo a un completo idiota se le ocurre. Soy piadoso y entiendo que esta época es complicada para los adolescentes atornillados a las redes sociales sin vocación ni más conocimientos que navegar mirando estupideces en Instagram. Nunca fueron al cine, no leyeron un libro, desconocen el amor pero presumen repitiendo todos lo mismo como un mantra robótico de idiotas perdidos. Vi toros en Colombia, vine a Manizales para la fiesta de la virgen y las velas. La gente del toro (siendo yo un extranjero) me demostró amistad, gratitud y respeto”.