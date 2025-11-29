Rosalía reveló a qué artistas argentinos admira y sorprendió: “Me encanta”

La cantante española Rosalía atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras el exitoso lanzamiento de su nuevo álbum Lux, el cual generó un impacto más que positivo en la audiencia. Actualmente, la intérprete se encuentra en una gira promocional y justamente uno de los países que decidió visitar fue la Argentina. Tras pasar por Nadie dice nada (Luzu TV), el viernes 28 de noviembre se emitió su entrevista en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece, en la que, entre otras cosas, reveló quiénes son los artistas argentinos a los que admira.

La cantautora de 33 años tuvo un mano a mano con Pergolini en el que habló no solo de su nuevo disco y su proceso de producción, sino también de la música en general. El conductor le preguntó si le gustaba la música contemporánea y ella le aclaró que le gusta “todo” lo que esté bien hecho. “Me gusta todo de verdad. Y de hecho tenéis muy buenos músicos”, remarcó, comentario que encantó a los fanáticos argentinos.

Rosalía estuvo en Otro día perdido y tuvo un mano a mano con Mario Pergolini (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

“Me encanta Milo J, lo hace muy bien. Me encanta que vuelva a sus raíces”, indicó. “Emilia Mernes es increíble en el escenario. La he visto y es un terremoto”, señaló. “Tenéis muy buenos artistas. Nathy Peluso escribe... tiene unas barras que flipas, barras de fuego. No sé, en general creo que me disfruto todo lo que esté bien hecho”, reflexionó. Asimismo, también mencionó al puertorriqueño Bad Bunny y dijo que “es una maravilla que esté llevando la música en español a unos niveles que nadie ha hecho”.

Rosalía reveló que el tango fue una inspiración para su disco

Por otra parte, la intérprete de “Con altura” también comentó que su nuevo disco, que le llevó tres años de trabajo, tiene una cuota de “argentinidad”: “Me acuerdo de estar en Los Ángeles trabajando. Tenía una mesa de libros que iba consultando y de hecho uno de ellos era de letras de tangos“. Esto sorprendió a Pergolini, quien indagó: “Mirá, qué raro, digo porque me imagino que no será parte de tu literatura”. Ante esto, la española le dijo: “Todo lo que sea recojo de letras tradicionales, poemarios, siempre me ayuda mucho para escribir. Justamente me acuerdo de estar allí mirando trabajos de Carlos Gardel... me ayudó“. Asimismo, también comentó que recurrió a trabajos de Astor Piazzolla.

Rosalia no se fue con las manos vacías del programa de Mario Pergolini. El conductor le obsequió una camiseta de Boca Juniors y un video que filmó una persona que estaba en la tribuna dio cuenta de que, lejos de guardarla, para deleite de los xeneizes, cuando finalizó la grabación se la puso delante de todos y no se la volvió a sacar. Al retirarse de los estudios de eltrece, la cantante salió por la ventana del auto que la transportaba para saludar a los fanáticos que se acercaron y allí también se pudo observar que continuaba con la camiseta puesta.

Rosalía visitó La Bombonera y lució la camiseta de Boca Juniors (Foto: Instagram @bocajrs)

Pero, eso no fue todo porque, al igual que lo hicieron las recientes visitas internacionales, Dua Lipa, Johnny Depp y Liam Gallagher, el viernes 28 de noviembre por la noche Rosalía visitó La Bombonera. La cuenta de Instagram de Boca Juniors compartió imágenes del recorrido que hizo la cantante por las instalaciones. Incluso hasta posó con la camiseta con el número diez y su nombre en la espalda.