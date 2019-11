Becky G: "Me siento una mujer latina fortalecida por todo lo que viví"

Cindy Damestoy SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019 • 19:03

Becky G nació en California, Estados Unidos, pero lleva con orgullo en su corazón la cultura latina que le inculcaron sus abuelos mexicanos. La cantante de 22 años atravesó momentos difíciles durante su infancia: cuando tenía 9 años perdió su casa y se quedó sin un lugar donde vivir con su familia. Hoy asegura que encontró la manera de dejar atrás todos los malos recuerdos y los transformó en fortaleza.

La intérprete demuestra su versatilidad en cada apuesta musical: desde el exitoso "Mayores" junto a Bad Bunny; la colaboración con el trapero cordobés Paulo Londra en "Cuando te besé"; hasta su coqueteo con el k-pop en "Chicken Noodle Soup", con J-Hope, integrante de la reconocida banda BTS. Además, la cantante recientemente lanzó su primer disco, Mala Santa, que tiene la particularidad de ser un "álbum visual": cada canción es presentada en un videoclip donde aparece únicamente Becky, con una escenografía relacionada al tema y a la letra.

"Desde chiquita me encantaba cantar canciones en español, lo llevo en las venas", le confiesa a LA NACION. Sin dudas, su amor por la cultura latina está presente en cada uno de sus proyectos. En su dueto con el joven rapero coreano la cantante alza su voz y dice en una estrofa: "Soy Latinoamérica, sí, yo soy de aquí, quién me va a decir, si ya todo lo vi. Donde yo nací no pensaban que una mujer iba a sobresalir".

Sus raíces mexicanas no son el único lazo de la artista con el mundo latino. Argentina también ocupa un lugar muy importante en su vida, porque desde hace más de tres años está de novia con el futbolista Sebastian Lletget, cuyos padres son argentinos radicados en Estados Unidos. El joven juega para el equipo Los Ángeles Galaxy, y logró conquistar a la cantante con sus aires porteños y su caballerosidad.

-¿Desde siempre te consideraste una "mujer latina"?

-Sí, porque la cultura latina estuvo siempre presente en mi vida. Nunca tuve que cuestionarme quién soy. Y aunque no era muy buena hablando español, mi forma de ser con mi familia, muy unidos, mi gusto en las comidas, la música... En todo estaba Latinoamérica. Fue algo muy auténtico y natural para mí. El hecho de que ahora trabajo haciendo música latina me da otro nivel, realmente me genera orgullo darle rienda suelta a mis raíces. Yo quiero representar a mi gente: a toda una generación que también nació en los Estados Unidos, como yo, pero que se siente identificada con la cultura latina.

-¿Y cuáles son las artistas latinas que admirás, que tomás como referentes?

-Shakira y Jennifer López son dos personas que admiro muchísimo. Cuando las vi cantar por primera vez me proyecté en ellas, porque eran todo lo que soñaba lograr: sin importar en qué parte del mundo están, ellas siempre se muestran como latinas orgullosas, con sus banderas bien claras. Por eso siempre me dije a mí misma: "Cuando yo sea artista quiero ser igual, quiero poder representar a mi público".

-Este año ganaste el premio de "Evolución Musical" en los Latin American Music Awards. ¿Cómo lo viviste?

-Fue un momento muy hermoso. Nunca lo voy a olvidar porque fue el mismo día que lancé mi primer disco, Mala Santa, donde todas las canciones son en español. Es muy lindo que te reconozcan por tu trabajo, porque para mí fue un gran desafío cada paso durante todos estos años en la industria de la música. Mi familia estaba muy emocionada, y lo vivimos con mucha alegría.

-También el próximo 10 de noviembre vas a estar en la final mundial del videojuego League of Legends... ¿Cómo surgió la oportunidad?

-Ser parte de League of Legends es algo muy grande y diferente para mí. Tuve la oportunidad de participar de distintos proyectos en mi carrera: como actriz, como cantante, como rapera, pero ésta es la primera vez que participo de un videojuego, y encima en un nivel tan masivo. Voy a darle voz a Qiyana, uno de los personajes de los campeones del juego, en un escenario ante 20 mil personas en París. También voy a cantar en español la canción "Sleeping Giants". Estoy muy emocionada porque es algo nuevo.

Becky G acaba de lanzar su primer álbum Mala Santa Crédito: The Grosby Group

-¿Y cómo surge tu vínculo con el videojuego?

-Yo no soy gamer, pero mi hermanito Alejandro es todo un experto. Me acuerdo que cuando apareció la posibilidad le pregunté qué le parecía que yo participara de un evento así. Se emocionó tanto, y me dijo: "¡Tenés que hacerlo! ¡Soy tan fan de LOL[como le dicen al juego en versión abreviada]! Es algo gigante estar ahí". Y esa es una de las grandes razones por las que elegí hacerlo.

-¿Cómo fue la experiencia de grabar "Chicken Noodle Soup" con J-Hope?

-Es un gran recuerdo, algo que disfruté mucho. Él es tan humilde, tan trabajador, y sobre todo, muy perfeccionista. Me inspiró mucho como artista estar al lado de alguien que cuida tanto los detalles de su música. También siento que el k-pop creció muchísimo en el último tiempo, al igual que la música latina, que está conquistando los mercados a nivel global. Creo que fue una linda fusión de culturas.

-Contaste que sufriste bullying en la escuela. ¿Qué consejo le podés dar a quienes les pasa lo mismo?

-Cuando yo era jovencita siempre me sentí muy diferente de todos los demás en la escuela. Creo que los chicos de mi edad no supieron entenderme. Me pasó de vivir experiencias de bullying y fue muy difícil porque yo era una chica que solamente quería cumplir sus sueños. Por eso lo que puedo decirles a los que estén viviendo algo parecido es que no importa lo que diga la gente. Hay que tener seguridad en uno mismo y aceptarnos tal cual somos. Tampoco hay que perder de vista que sigue habiendo gente buena a nuestro alrededor, y elegirlos para que nos acompañen.

- Te quedaste sin hogar cuando tenías 9 años, ¿Cómo superaron aquél mal momento con tu familia?

-Cuando yo era chica pasamos realmente por tiempos muy difíciles. Perdimos nuestra casa y no sabíamos qué hacer. Terminamos viviendo en el garaje de mis abuelitos. Aunque yo era muy niña, me sentí como una pequeña mujer en ese momento. Pensaba cosas como: "Necesito ayudar a mi familia a salir adelante, necesito empezar a trabajar". Fue una responsabilidad muy grande pero me sentía lista para afrontarla. Creo que esa experiencia me ayudó a tener siempre los pies sobre la tierra, tanto a nivel humano y como artista. Recordar eso me inspira día a día porque sé que nada es imposible. Ahora, que tengo 22 años y me siento fortalecida. Pienso que si pasamos por eso, todo lo demás que me suceda también lo voy a poder superar.