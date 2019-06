Benito Cerati homenajeó a su padre con un cover por los 20 años de Bocanada

El hijo de Gustavo Cerati y un homenaje a su padre Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2019 • 15:28

Benito Cerati se sumó a los homenajes a su padre, por el aniversario de 20 años de Bocanada, el reconocido disco solista del fallecido líder de Soda Stereo

"Ahora que llegué a los 90 mil (seguidores) quiero agradecer a toda la gente que me banca y escucha mi música. Se cumplen 20 años de Bocanada, uno de mis discos favoritos de la vida. Va un homenaje", escribió el también músico y subió un video donde puede verselo interpretando "Aquí y Ahora", uno de los temas incluidos en ese trabajo.

Además de recordar el legado de Cerati, Benito aprovechó con cierto sarcasmo para introducir una línea en el tema. "La mosca no razona bien, en Twitter tampoco", canta el líder de Zero Kill quien es un "picante" usuario de la red social del pajarito y ha tenido varios divertidos cruces con sus seguidores..

En más de una oportunidad, Benito le ha contestado a algún hater, sobre todo a los fans de Soda Stereo, sin pelos en la lengua. "Los hijos de gente talentosísima que nos dedicamos también con pasión a la música, no tenemos la culpa de que ustedes comparen y juzguen. No somos unos burros, ustedes se buscan reemplazos de algo que no podríamos llenar ni aunque intentáramos toda la vida. Dejen de joder", escribió hace unos días en su cuenta, donde también aseguró, con ironía, que la dinastía Cerati de acaba con él. "Soy como Bran Stark [personaje de Game of Thrones], no puedo tener hijos y soy el único que puede perpetuar el apellido, así que se acaba *risas malvadas*", expresó el cantante, de 25 años.