Quién es Olivia Dean, la artista británica que conquista con su voz y es la revelación de los Grammy 2026

La confirmación de su nominación a los premios Grammy 2026, en la categoría Mejor artista nuevo, terminó de ubicar a Olivia Dean en el centro de la escena global. La cantante británica no solo competirá por el galardón, también participará de los shows en vivo de la ceremonia, que se realizará este domingo 1° de febrero. Esta noticia llegó para la artista de 26 años en un momento de gran exposición, con canciones posicionadas en los rankings de Spotify y una agenda laboral supercargada.

Activa en la música desde 2018, Dean construyó su recorrido de manera gradual, combinando una estética clásica, anclada en el soul-pop, con una sensibilidad contemporánea que encontró apoyo de las plataformas digitales. Temas como “Men I Need” y “Easy To Fall In Love” se convirtieron en tops globales y en los puntos de entrada para una audiencia internacional que hoy la ubica entre las voces femeninas emergentes más escuchadas del circuito global.

Su historia personal

Olivia Lauryn Dean nació el 14 de marzo de 1999 en el distrito londinense de Haringey, en una familia atravesada por distintas tradiciones culturales: su madre es de origen jamaicano-guyanés y su padre, inglés. Creció en Highams Park, donde tuvo sus primeros contactos con la música desde muy chica. Participó en concursos de canto, tomó clases de teatro musical y formó parte de un coro de gospel, experiencias que marcaron su vínculo temprano con el escenario.

A los 15 años ingresó en The BRIT School, una institución emblemática del Reino Unido por la que pasaron artistas como Amy Winehouse y Adele. El trayecto diario de varias horas para asistir a clases se convirtió, según contó en distintas entrevistas, en una primera prueba de disciplina y convicción artística.

Más allá de la música, parte de la identidad artística de Olivia Dean se explica por su historia familiar. La cantante suele mencionar la influencia de su abuela materna, integrante de la generación Windrush que emigró desde el Caribe al Reino Unido. Esa herencia atraviesa tanto sus letras como su posicionamiento público, con una mirada sobre el amor, la independencia y el rol de las mujeres. La canción “Carmen”, una de las más personales de su repertorio, es un homenaje directo a ese vínculo familiar.

“Tengo una relación muy cercana con mi abuela. Estuvo muy presente cuando crecía, y en un momento incluso compartimos dormitorio. Cuando escribí Messy, ella no estaba muy bien y pasamos mucho tiempo juntas”, contó en una entrevista con Rolling Stone.

Su madre, que en 2020 fue nombrada líder adjunta del Partido por la Igualdad de las Mujeres, también tuvo un rol central en la formación de su mirada política y cultural. Dean reconoció en más de una ocasión que su forma de pensar proviene directamente de esa ideología familiar. “Trato de trabajar con tantas mujeres como sea posible porque me siento cómoda en ese espacio”, explicó en una entrevista con Elle.

Discografía y evolución artística

La cantante cuenta con varios EP, decenas de sencillos y dos álbumes de estudio. Su primera obra, Messy (2023), funcionó como una carta de presentación íntima. Allí explora la vulnerabilidad, las contradicciones emocionales y el tránsito hacia la adultez. Dos años más tarde llegó The Art of Loving (2025), un trabajo que amplía ese universo y profundiza en las formas del afecto, el cuidado y los vínculos amorosos.

Olivia Dean, sobre el escenario de un festival en octubre de 2025, en Austin, Texas Jack Plunkett - Invision

“Antes veía el amor de una manera muy blanca o negra. Pensaba que necesitabas una pareja o que estar con alguien implicaba perder la independencia. Hoy me interesa ese punto intermedio entre amar y seguir siendo una misma”, dijo en una entrevista con NPR.

El lanzamiento de su último álbum estuvo acompañado por una gira internacional y por una creciente exposición mediática.

La música como refugio

Desde el inicio, su propuesta se ubicó en un cruce entre el soul, el R&B y el pop, con canciones lentas y una voz que privilegia la cercanía emocional. En un ecosistema dominado por la inmediatez, su música encontró espacio justamente en la pausa y la sensibilidad sonora.

Uno de los rasgos centrales de su obra es el carácter autobiográfico. “Nunca inventé una situación para una canción. Si una letra no es real, no quiero cantarla”, explicó en una entrevista, al referirse a su método de composición. Para Dean, la música funciona como una forma de procesar emociones y documentar su propio crecimiento.

La cantante no busca el sonido viral, sino la atemporalidad. “Me atrae crear cosas que perduren. Creo que mi trabajo como compositora es intentar documentar una época y su historia, hacer sentir cosas a la gente, pero también dejar algo detrás”, dijo en una entrevista en la revista Marie Claire.

Olivia Dean: “Nunca inventé una situación para una canción. Si una letra no es real, no quiero cantarla” Michael Loccisano - Getty Images North America

La cantante suele definir su vínculo con la música como una forma de habitar la mente. “Trabajo mucho en mí misma, hago terapia desde hace años. Entender quién soy se refleja inevitablemente en mis canciones”, contó en entrevistas recientes.

Esa introspección se traduce también en su vida cotidiana: en sus días libres prioriza el descanso, la soledad y sus pequeños rituales de café matutino. “Me gusta estar sola, tenerme confianza y estar cómoda conmigo misma. La independencia es algo sagrado para mí”, comentó.

Rankings y expansión internacional

El impacto de canciones como “Man I Need”, “Easy To Fall In Love”, “Baby Steps” o “Dive” impulsó su crecimiento sostenido en plataformas. Actualmente, ronda los 48 millones de oyentes mensuales en Spotify y comenzó a aparecer en rankings globales junto a figuras consagradas como Taylor Swift.

Con The Art of Loving, ese recorrido alcanzó un nuevo punto de inflexión. La cantante se convirtió en la primera artista británica desde Adele en ubicar tres sencillos dentro del Top 10 del Reino Unido. Y además consiguió cinco nominaciones a los BRIT Awards 2026. En paralelo, anunció su gira The Art of Loving Live 2026 por los Estados Unidos y Canadá.

“Necesito sentirme linda”

La coherencia entre música, letras y presencia escénica es otro de los elementos que explican su momento. Su estética elegante inspirada en siluetas de los años 60 y 70, con referencias al soul clásico y al viejo Hollywood, se volvió parte de su identidad pública y despertó interés en la industria de la moda.

“Para una gira, un look tiene que hacerme sentir con confianza, cómoda y linda… Necesito sentirme linda para ser mi mejor versión. Pero sí, me encantan los brillos”, dijo en una entrevista con Vogue.

“Para una gira, un look tiene que hacerme sentir con confianza, cómoda y linda… Necesito sentirme linda para ser mi mejor versión. Pero sí, me encantan los brillos", dice Dean Mark Metcalfe - Getty Images AsiaPac

Discreta respecto de su vida personal, Dean evita hablar en detalle de sus relaciones, aunque su nombre fue vinculado a figuras de la música como Harry Styles y Eddie Burns. Lejos de alimentar esas versiones, la cantante eligió mantener el foco en su obra y en su crecimiento profesional. “El amor romántico no es lo más relevante en mi vida... No necesito tener una relación”, dijo al respecto.