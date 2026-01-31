Se conocieron las primeras imágenes de The Beatles de Sam Mendes: así lucirán Paul, John, Ringo y George

Tras el anuncio oficial del reparto en abril de 2025, la expectativa por el ambicioso proyecto de Sam Mendes es total. Se trata de cuatro películas independientes, pero interconectadas que narrarán la historia de The Beatles desde la perspectiva de cada integrante. Ahora, tras meses de espera, se filtraron las primeras imágenes que revelan la asombrosa transformación de sus protagonistas.

Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan

La elección del elenco no fue al azar. Para dar vida a las distintas facetas de la banda, el director eligió a cuatro de los actores más solicitados de la industria actual. Las fotografías filtradas este jueves 29 de enero dejaron ver a Paul Mescal (Gladiador II), quien aparece como un joven Paul McCartney con su emblemático bajo Höfner; a Harris Dickinson (El clan de hierro), quien captura la esencia rebelde de John Lennon; a Joseph Quinn (Stranger Things) en la piel del introspectivo George Harrison, y a Barry Keoghan (Saltburn), quien aporta su carisma para dar vida a Ringo Starr.

Paul Mescal como Paul McCartney

Pero lo más llamativo de esta revelación fue la estrategia de Sony Pictures. En lugar de un comunicado tradicional, la productora lanzó una campaña global con 4000 postales físicas escondidas en lugares históricos para la banda, como el Cavern Club en Liverpool y las calles de Hamburgo. Al encontrarse con estas fotografías, los fanáticos fueron los encargados de viralizar a través de las redes sociales el aspecto de los nuevos “Fab Four”.

Harris Dickinson como John Lennon

Este proyecto marca un hito histórico en la industria del cine: es la primera vez que Apple Corps (la empresa que gestiona el legado de The Beatles) otorga los derechos musicales y de vida completos para una ficción cinematográfica, por lo que, a diferencia de otras biopics, Sam Mendes tendrá libertad total para usar el catálogo original de la banda y explorar las luces y sombras de su historia sin restricciones.

Jopeh Quinn interpreta a George Harrison

Según trascendió, las cuatro películas se estrenarán de forma simultánea o muy cercana entre sí en abril de 2028. La idea es que cada film cuente el ascenso y la caída del grupo desde el punto de vista de cada integrante, lo que permitirá que las tramas se crucen y se complementen.

Aunque el foco de atención está hoy en los “Fab Four”, el reparto secundario promete no quedarse atrás. Ya se confirmó que figuras clave como el mánager Brian Epstein, la artista Yoko Ono y Linda McCartney tendrán un peso fundamental en la trama, ya que aportarán los matices necesarios para que este retrato histórico sea lo más fiel y humano posible.

Barry Keoghan se pone en la piel Ringo Starr

Cabe recordar que fue el propio Mendes quien oficializó el reparto en abril de 2025 durante la convención de cine CinemaCon de Las Vegas. “Llevaba años intentando hacer una película sobre Los Beatles, pero había desistido temporalmente”, dijo el director, ganador de un Oscar en el año 2000 por Belleza americana.

“Sentí que la historia de la banda era demasiado vasta para caber en una sola película, y que convertirla en una miniserie de televisión no era una buena idea. Son cuatro seres humanos muy diferentes. Quizás esta sea una oportunidad para comprenderlos un poco más a fondo. Pero juntas, las cuatro películas contarán la historia de la banda más grande de la historia”, cerró.