La muerte de Catherine O’Hara: una misteriosa enfermedad, un traslado en ambulancia y el hermetismo de su entorno

La noticia de la muerte de Catherine O’Hara no solo conmocionó a Hollywood, sino a millones de personas de todo el mundo que la recordaban como Kate McCallister -la madre del pequeño Kevin en el clásico de Mi pobre angelito (1990)-, como la excéntrica Delia Deetz en Beetlejuice, o por sus más recientes participaciones en series como Schitt’s Creek o The Studio.

Según comunicó su representante a los medios internacionales, la actriz canadiense murió en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, de la que no se brindaron detalles. Sin embargo, en las últimas horas surgieron nuevas informaciones acerca de cómo fueron los últimos días de O’Hara y de lo que sucedió en los momentos previos a su muerte.

El viernes, la actriz Catherine O’Hara fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles en estado grave Richard Shotwell - Invision

Según confirmó el sitio estadounidense, O’Hara se encontraba en su casa cuando, en la madrugada del viernes, experimentó dificultad para respirar y desde su hogar en Los Ángeles se comunicaron con Emergencias para solicitar ayuda médica. Rápidamente, la artista fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital, al que arribó en “estado crítico”. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

¿Cómo fueron los días previos a su muerte?

Días antes de su inesperada muerte, O’Hara tenía previsto sumarse al rodaje de la segunda temporada de The Studio, la exitosa serie de Seth Rogen, donde interpretaba a Patty Leigh. Sin embargo, según información a la que accedió The Sun, el calendario de la producción se “reformuló para centrarse en escenas sin su personaje”, debido a que la ganadora del Emmy lidiaba con “asuntos personales”. “No era de conocimiento público que estuviera atravesando problemas de salud o graves”, reveló una fuente.

Catherine O'Hara en The Studio Apple TV

Según trascendió, la actriz era muy querida en el set de grabación, y así lo hizo saber Rogen a través de un posteo en Instagram: “Realmente no sé qué decir... Le dije a O’Hara cuando la conocí que era la persona más graciosa que había tenido el placer de ver en pantalla. Mi pobre angelito fue la película que me hizo querer hacer películas. Trabajar con ella fue un verdadero honor. Ella era graciosísima, amable, intuitiva, generosa... Me hizo querer hacer un show lo suficientemente bueno para que valga en él su presencia. Esto es devastador. Tuvimos suerte de vivir en el mismo mundo con ella", escribió el creador y protagonista de la serie de Apple TV.

O’Hara dejó una huella en cada uno de los proyectos en los que participó y varios de sus antiguos compañeros de elenco le dedicaron cálidas palabras de despedida y homenajes en las redes sociales. Macaulay Culkin, quien interpretó a su hijo en Mi pobre angelito, se mostró muy conmovido con la muerte de su colega y expresó que deseaba haber podido tener “más tiempo” con ella.“ Quería sentarme en una silla a tu lado”, escribió el actor de 45 años en sus redes sociales. “Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”.

Catherine O’Hara fue despedida por muchos compañeros que tuvo a lo largo de su carrera Instagram (@culkamania/@pascalispunk)

Pedro Pascal recordó a la actriz desde su perfil de Instagram. Junto a una imagen en la que se los vio abrazados en el set de grabación de la segunda temporada de The Last Of Us, escribió: “Oh, qué genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo te mantendrá siempre. Siempre. Única e inigualable #CatherineOHara”.

Además, la estrella de Beetlejuice, Michael Keaton, elogió efusivamente a su “esposa ficticia, némesis ficticia y amiga de verdad en la vida real” en una conmovedora publicación.

Una actriz versátil con un camino de éxitos

Catherine O'Hara tenía 36 años al interpretar a la madre de Kevin McCallister (Foto: Redes Sociales)

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, en el seno de una familia trabajadora de siete hermanos. Su inclinación por la actuación comenzó desde niña y, al terminar sus estudios, dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo al trabajar como moza en el Second City Theatre, la famosa escuela de comedia e improvisación fundada en Chicago en 1959.

Su carrera profesional despegó en 1974 al unirse a la compañía Second City, lo que la llevó a formar parte del exitoso programa de televisión SCTV entre 1976 y 1984. Allí, no solo resaltó por su talento actoral, sino también como guionista, labor por la cual fue galardonada con un Premio Emmy en 1982.

A partir de la década de los 80, Catherine O’Hara logró una transición exitosa al cine. Tras sus primeros papeles, alcanzó el estrellato al interpretar a la excéntrica Delia Deetz en Beetlejuice (1988), personaje que retomó décadas después en la secuela de 2024.

Su fama internacional se consolidó en los años 90 al dar vida a la madre de Kevin McCallister en las dos primeras entregas de Mi pobre angelito, convirtiéndose en un rostro icónico del cine familiar.