Booklet del nuevo álbum de Cazzu, Una niña inútil

28 de agosto de 2020

Es probable que la ingeniosa Cazzu haya sorprendido a sus fans en la madrugada del viernes, cuando publicó en plataformas digitales de música su nuevo álbum, Una niña inútil, de siete temas, con la novedad que había sido inspirado en la obra de Alfonsina Storni. De hecho, cada uno de sus temas lleva el nombre de un poema de esta poetisa suiza nacida en 1892, que pasó casi toda su vida en la Argentina.

Quien conozca la obra de Storni quizá no pueda encontrar una conexión directa con el álbum de Cazzu. Por épocas y estéticas, son absolutamente diferentes. Sin embargo, el feminismo es un punto de contacto (aunque en la época de Storni no se expresaba como hoy se manifiesta) y, sobre todo, la admiración de Cazzu por esta escritora. Incluso, el título del disco refiere a una columna llamada "Diario de una niña inútil", desde donde Storni abordó la "temática femenina" de esos años, pero desde una mirada que podía barrer con los estereotipos, desarrollarse con total ironía y estar adelantada a su época.

Creado, grabado y producido en cuarentena, el disco está integrado por "Dulce tortura", "Romance de la venganza", "Miedo", "Canción de la mujer astuta", "Conversación", "Capricho" y "Queja". Cuenta con Choclock y Chita como invitados y la producción artística de Lex Luthorz, Choclock y Dano.

Portada de Una niña inútil

"Una Niña Inútil es un material de exploración musical dentro del género del R&B que construí con un equipo de amigos a la distancia, ellos en España y yo sola en casa. Quisimos dar una impresión de obra que funciona completa, es decir, las canciones están todas unidas entre sí y al mismo tiempo mantienen una autonomía. Describiría la obra como la invitación a un viaje, un 'trip' audible que, si bien musicalmente tiene una forma ya dada por la letra y la música, es maleable según la subjetividad de quien lo escuche", escribió Cazzu sobre este álbum, en el completo booklet digital que acompaña esta edición.

Sobre la conexión entre Storni y el concepto de su disco, asegura: "Empecé la elección de cada poema con dedicación extrema, leí todos sus libros y cuando hallé tanta información y críticas dignas de un genio feminista, hace 100 años atrás -dicho sea de paso-, decidí no obstinarme y responder a la primera intuición que me llevara a conectar el poema con la canción, porque pensé que del primer modo ni siquiera hubiese podido finalizar la idea. No hay mucha más explicación por detrás de cómo escogí los poemas, están puestos ahí como un conducto hacia ella y la función de cada uno no es replicar con sus palabras lo que dice la misma canción sino, ser un complemento".

También explica la elección del título del CD: "Por 1919 se publicó en el diario La Nota una columna escrita por Storni llamada "Diario de una niña inútil", donde empieza con la conversación que mantiene ella con el director del diario al que le reclama, de alguna manera haberla invitado a escribir en la sección de 'Feminidades', como si su género solo le permitiera explayarse en un área dirigida únicamente a las mujeres."

Cazzu evoca a Alfonsina Storni para su álbum Una niña inútil

También reconoce que esa sagacidad de Storni le resultó divertida "a pesar de ser consciente que el feminismo es una revolución nacida del dolor de la subyugación a las mujeres".

Por último, pide disculpas a los intelectuales que consideren que la música urbana y la literatura rioplatense no tengan nada que ver entre sí. "Pero espero dejar aunque sea de manera tácita, un canal que invite a les jóvenes de esta generación a interesarse por la literatura y sobre todo, en las bases de un movimiento indispensable para la evolución humana", señala.

El tema que ya tiene video de este nuevo álbum es "Miedo", obviamente, grabado en tiempos de cuarentena y con los recursos mínimos, con dirección de Facundo Ballve. "Grabar en casa, dentro de un contexto tan extraño para la humanidad, fue un proceso creativo necesariamente diferente a los demás", aseguró Cazzu.