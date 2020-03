Cazzu: "Tengo una creatividad que excede la música"

La estrella del trap local se prepara para su primer Luna Park y habla de su fascinación por las strippers Fuente: RollingStone - Crédito: Ana Bugni

Cazzu quiso hacer un Gran Rex para la presentación en Buenos Aires de su primer disco, Error 93 , pero su productora fue más cauta y le ofreció un Teatro Ópera. "En ese momento pensé que no me tenían fe, pero confié porque ellos son los que saben", dice. En menos de 24 horas, esa función se agotó. Pusieron una segunda y las entradas se terminaron más rápido todavía, y la tercera voló. No agregó una cuarta para ir por todo: tocar en el Luna Park el 14 de este mes. "Va a ser una evolution de esos shows en el Ópera, como un Pokémon que antes era chiquito y ahora grande".

En el escenario, Cazzu se planta con banda y bailarinas, escenografía inflable, colores, efectos, luces violetas, pantallas y la idea obsesiva de transformar su show en una experiencia. Nada ocurre sin que ella lo haya imaginado, bocetado en su libreta y luego distribuido a su equipo. "Tengo una especie de guion de show minuto a minuto donde dice lo que va a pasar, cómo van a ser las luces, qué van a tener puesto las pibas, qué va a aparecer en la pantalla". Por suerte para ella, el crecimiento del proyecto la acompaña en un despliegue de producción acorde a su ambición. "Tengo una creatividad que excede la música, de hecho hay mucha gente más talentosa que yo en cuanto a lo musical, pero lo que me falta aprender lo complemento con toda esta visión. Quiero que la persona que vaya a mi show salga diciendo 'uh, esta piba está loca'", dice a Rolling Stone.

La noche previa a la entrevista, Cazzu llegó de Córdoba, de tocar en el Cosquín Rock, cuna del rock chabón, y convertirla en una fiesta de trap con sus amigos Duki, Neo Pistéa, YSY A. Además, tuvo una participación especial con Los Gardelitos en "Llámame" , que la puso tan nerviosa que casi se desmaya en el escenario. "Retrocedí a unos nervios re infantiles, nunca practiqué tantas veces cuatro palabras", dice riéndose.

En su Jujuy natal, escuchó mucho rock nacional, por la influencia de su hermana mayor. "Ella y sus amigas rollingas eran todo para mí, me parecían tan sensuales. Me crié con esa música por ellas, y creo que mi flow tiene mucho que ver con cuánto me gustaba el de ellas". De hecho, los primeros discos que se compró fueron los de Callejeros. "Hace poco encontré un diario mío de aquellos años, de la preadolescencia, y vi los dibujos, las tapas impresas, me había olvidado cuánto me gustaban". Su primer grupo de amigas cuando llegó a Buenos Aires también fueron stones: "Se pusieron muy orgullosas de mí después de este Cosquín".

A ese hito en su carrera le anteceden algunos grosos del año pasado, como telonear a Bad Bunny en México o a J Balvin en Colombia, pero los tres Teatro Opera agotados fueron un punto bisagra en su carrera. Ahora se prepara para el próximo, su primer Luna Park. "Estoy muy entusiasmada porque si bien el concepto sigue siendo el del disco, van a haber muchas cosas nuevas, invitades y más música". El 14 de febrero pasado salió el tercer capítulo de las canciones que hace todos los años para esa fecha, "C14torce III", y pretende publicar temas nuevos que acompañen los de Error 93 .

Después del Luna Park, en sus planes está que salga un EP, pero nada es seguro, porque dice que es lenta en los procesos y piensa mucho antes de sacar una canción, por ejemplo, si están las cosas dadas para que sea bien recibida. De hecho, había grabado un video para uno de los cortes, pero decidió postergarlo porque pensó que no era el momento "con toda esta confusión que tiene la gente acerca de la libertad de los cuerpos y las decisiones, tenía miedo de que se mezclen las cosas". El video era sobre el strip. "Me encanta el arte que eso provoca. Conocí bailarinas increíbles que se me cae la baba, me hipnotizan sus culos, no las puedo dejar de mirar, y de repente quería que la gente viera eso", dice, "pero después pensé que no todos están en la misma, que tal vez no sea el momento".