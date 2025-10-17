La reconocida cantante con la que vinculan a Gonzalo Gerber, exnovio de Dai Fernández

El fin de la relación de Gonzalo Gerber y Daiana Fernández sorprendió a todos sus seguidores, ya que la pareja llevaba siete años de relación. Sumado a este dato, rápidamente comenzaron a circular fuertes rumores de que la actriz de Rocky había empezado a vincularse sentimentalmente con Nicolás Vázquez, información que terminó de confirmarse con el correr de los días.

Ahora, un nuevo capítulo se sumó a esta historia sin fin. Según reveló Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), en medio de su crisis por la separación con Dai, el famoso artista habría encontrado apoyo en Julieta Cazzuchelli, más conocida por su nombre artístico Cazzu. Todo habría ocurrido durante Latinaje, el show que la jefa del trap realiza por toda Latinoamérica y en el cual Gonzalo comparte escenas de baile muy subidas de tono con ella.

Gonzalo y Cazzu habrían comenzado una relación laboral, que al poco tiempo se transformó en una gran amistad (Foto: Instagram @cazzu @gonzalo.gerber)

“Hay una excelente relación, acercamiento, empatía y charlas con Cazzu. Él está trabajando con ella y me acaban de decir que hay muy buena onda. Sería un parejón.¡Me encanta!”, reveló Iavícoli, sobre la información que se filtró desde el elenco de la cantante. A esta información, Adrián Pallares sumó: “Nos cuenta la producción que él ya viajó a México para trabajar con Cazzu y están los dos juntos allá. ¡Qué rápido que se enamoran todos!”.

A diferencia de lo que hacía tiempo atrás, Gonzalo Gerber comenzó a utilizar a full en las últimas semanas sus redes sociales para promocionar su trabajo junto a Cazzu por toda América Latina. Esto sorprendió a sus fans, quienes lo notaron mucho más feliz y relajado. En su último posteo de Instagram dijo: “Bueno, no suelo hacer mucho esto... hacer como una oratoria y hablar un poco de mí, pero quiero agradecerles todas las palabras de aliento que me mandan. Y contarles que hoy estoy en Guadalajara, que hacemos un show con Cazzu. Así que prepárense que el show continúa y los quiero ver ahí porque siempre está lindo verlos”.

Gonzalo Gerber habló de sus días en Guadalajara junto a Cazzu

Rápidamente, la grabación se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas se mostraron felices porque el hombre pudiera haberse dado una nueva oportunidad para el amor. “Que cazzualidad”; “Son dos corazones rotos que saben lo que es sufrir. De ser verdad, que sea con la mejor”; “Por favor que sea verdad. Gonzalo es un 10 al lado de la porquería de Nodal” y “Gonzalo Gerber es el verdadero: ¡qué hombre!“, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.

Nicolás Vázquez desmintió los rumores de embarazo de Dai Fernández

Mientras Gonzalo Gerber disfruta de sus días en el exterior alejado de la prensa, Nicolás Vázquez y Dai Fernández salieron a desmentir los rumores de embarazo que circularon. A través de un comunicado, el protagonista de Rocky escribió: "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa“.

El posteo realizado por Nicolás Vázquez ante los rumores de embarazo (Foto: Historias de Instagram @nicovazquezok)

“Esto es un ejemplo más de información falsa y engañosa; de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie, ya que es una falta de respeto. Gracias”, concluyó.