Celine Dion se prepara para volver a los escenarios, tras el demoledor diagnóstico que la mantuvo inactiva durante tres años

En el año 2023, Celine Dion compartió con su público un preocupante momento vinculado a su salud. La cantante contó que había sido diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico que causa rigidez muscular y espasmos musculares dolorosos. Dicho cuadro la obligó a poner su carrera en pausa, con el objetivo de focalizarse en su recuperación. Y luego de un extenso paréntesis, que solo fue interrumpido para una recordada aparición para la apertura de los Juegos Olímpicos de 2024, ahora sí se prepara para un show a la altura de su talento.

👀‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

El diario francés La Presse se hizo eco de una llamativa campaña de publicidad desplegada en las calles parisinas, en donde se pueden leer carteles con las frases “Pour que tu m’aimes encore” o “Power of Love”, nombres de canciones de Dion, y las señaló como un indicio de que todo está listo para anunciar el esperado show de Celine en esa ciudad, que marcará el regreso profesional de la artista a los escenarios. La información fue luego confirmada por el sitio estadounidense Variety.

Según reveló la publicación francesa, se espera que Celine se presente en el transcurso de este 2026 en el imponente recinto bautizado como La Défense Arena. La Presse incluso arriesgó que habrá dos fechas, una en septiembre y otra en octubre.

Celine Dion Alice Chiche/AFP - AFP

El detalle a tener en cuenta es que Dion iba a presentarse en ese lugar cuando, debido a la pandemia por Covid, se interrumpieron todos los show masivos. Más adelante, y debido a su posterior diagnóstico, el concierto en ese lugar volvió a quedar pospuesto de forma indefinida. De ese modo, si en las próximas jornadas efectivamente se confirma que Celine se presentará en La Defénse Arena, no solo que felizmente ella saldará una deuda con el público parisino, sino que también regresará a los grandes escenarios luego de un paréntesis profesional que muchos temieron, pudiera ser para siempre. Afortunadamente, todo indica que ella volver a cantar ante sus devotos fans.

Su regreso con Coldplay

La ovación que recibió Celine Dion en el concierto de Coldplay

En junio del año pasado, Celine Dion presenció uno de los shows de Coldplay en Las Vegas, Estados Unidos, y causó una fuerte emoción tanto en el público presente como en Chris Martin, el cantante de la banda británica. Ubicada en una platea preferencial del Allegiant Stadium, la legendaria cantante canadiense asistió al show junto a sus tres hijos René-Charles, Nelson y Eddy. Enfocada por las cámaras, Celine acompañó el movimiento de la música con su cuerpo y generó una fuerte emoción en el recinto.

“Celine, mi hermosa hermana, haces que mi corazón siga y siga. Sos una superestrella total. ¡Un aplauso para ella!“, exclamó Martin en ese show, mientras aparecía la figura de la cantante en una pantalla gigante, seguido de una ovación general.

Chris Martin y Celine Dion, en el backstage del show de Coldplay

Tras pararse en una señal de respeto hacia sus seguidores, levantar su mano y sonreír ante la multitud, Celine Dion, quien reside actualmente en Las Vegas, agradeció cada una de las muestras de cariño que le dio vitalidad en medio de una etapa complicada de su vida, donde la salud pasó a ser prioridad.

Al terminar el recital, que contó con este fuerte componente emocional, una de las voces más emblemáticas de la música internacional agradeció mediante sus redes sociales, en un posteo, en conjunto, con Coldplay.

"Velada inolvidable", así calificó Celine Dion el recital que brindó Coldplay en Las Vegas

“¡Qué velada inolvidable!. Mi corazón sigue cantando. Un sincero agradecimiento a la banda y a su increíble equipo por recibir a mi familia con tanta calidez y amabilidad. Fue todo... fantástico", indicó la mujer.

Una vez terminado el show en el Allegiant Stadium, los integrantes de la banda decidieron acercarse a la zona donde estaba Celine y la invitaron a compartir un momento con ellos. Las postales que aparecieron en Instagram denotaron la gran admiración de Chris Martin hacia Celine. Abrazados, como en una especie de arenga, y en una charla mano a mano, las dos celebridades se tomaron unos minutos para compartir un espacio en común.