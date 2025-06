Dakota Johnson reapareció con un look provocativo y Chris Martín le dedicó un guiño durante un show de Coldplay

Hace algunos días y luego de fuertes rumores, trascendió que Dakota Jhonson y Chris Martin terminaron su relación luego de ocho años de amor. Este fin de semana, mientras la actriz realizó su primera aparición pública como una mujer nuevamente soltera en la premiere de Materialists, el líder de Coldplay le mostró su apoyo desde el escenario con un guiño que no pasó desapercibido por los fans.

Un look provocador

Dakota Johnson se sostiene el vestido mientras recorre la alfombra roja de la premiere de Materialists junto a Chris Evans Evan Agostini - Invision

El sábado por la noche, el Teatro DGA de Nueva York desplegó su alfombra roja para la premiere de Materialists. Por su trabajo en el film, por su flamante soltería y por el provocador look que eligió para la velada, la gran protagonista fue Dakota Johnson. La actriz lució un diseño de Gucci en color negro de seda con cuello halter asimétrico y espalda súper escotada. Para complementar, la actriz llevó un fino cinturón en la parte trasera con un detalle en plata, unos pendientes de diamantes y un brazalete de anillos de plata.

Chris Evans y Dakota Johnson se turnaron para besar la careta de Pedro Pascal Evan Agostini - Invision

El tiempo que duró la presentación, Dakota se mostró sonriente y atenta al público: antes de ingresar, saludó con amabilidad y hasta posó con algunos fans para sus selfies. Una vez dentro del teatro, posó junto a un Chris Evans de carne y hueso y a una careta de Pedro Pascal, ausente en el evento. La máscara se convirtió en otra de las sensaciones de la noche: Johnson y Evans pararon un buen rato sosteniendo la cabeza de su coprotagonista mientras se turnaban para darle besos en la cara.

Dakota Johnson impecable por Gucci ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los protagonistas del film junto a la directora, Celine Song ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dirigida por Céline Song, Materialists cuenta la historia de Lucy, una joven y ambiciosa casamentera neoyorquina (Johnson) que se encuentra atrapada entre su pareja ideal, un empresario multimillonario (Pascal) y su imperfecto ex (Evans).

El guiño de Chris Martin

En un gesto que desconcertó a sus fans, Chris Martin mostró su apoyo a su ex durante un concierto que ofreció el viernes por la noche en Las Vegas. Según se puede ver en un video que compartió una usuaria de TikTok y que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones, el vocalista hizo alusión a Dakota Johnson antes de despedirse. “¡Gracias a todos! ¡Sean amables los unos con los otros!”, vociferó el líder de Coldplay con el micrófono en la mano. De inmediato, agregó: “ ¡No olviden ir a ver Materialists ! ”.

Chris Martin instó al público a ir a ver el film de su ex SUJIT JAISWAL - AFP

Mientras el entorno del cantante se mantiene hermético, algunas personas cercanas a Dakota Johnson no dudaron en asegurar que la actriz se encuentra atravesando un “dolor increíble” como consecuencia de la separación.

La protagonista de 50 sombras de Grey, de 35 años, y el líder de Coldplay, de 48, comenzaron su relación en 2017 y se comprometieron un tiempo después, aunque nunca llegaron a pasar por el altar. El miércoles pasado se reveló que Johnson y Martin han tomado caminos separados, poniéndole fin al amor.

Según algunas fuentes, la razón de esta decisión tiene que ver con sus carreras profesionales, las que los habrían llevado a ir en direcciones distintas. “ Dakota quería que esta relación funcionara . Ella no solo ama a Chris, sino también a sus dos hijos, y esa pérdida es increíblemente dolorosa. La decisión de poner fin a las cosas fue amistosa, pero Dakota está encontrando este momento muy difícil”, le dijo una persona conocida de la pareja al diario The Sun.

Chris Martin y Dakota Johnson nunca pasaron por el altar The Image Direct/The Grosby Grou

“Durante el año pasado, quedó claro que la pareja se había estancado y no estaba avanzando”, añadió la fuente. Chris ha estado de gira con su banda durante tres años y se ve constantemente envuelto en una agitada agenda, mientras que ella tiene que hacer base en diferentes ciudades según las películas que esté grabando. (...) Chris no va a sentar cabeza, es decir, no va a levantar el pie del acelerador”, afirmaron.

La ruptura se confirmó hace algunos días. “Su relación ha terminado desde hace mucho tiempo, simplemente no han sido capaces de encontrar la forma de hacerlo oficial”, reveló una persona al Daily Mail. “Dakota mantuvo la llama encendida para que estuvieran juntos, porque ella lo amaba mucho y amaba mucho a sus hijos, pero no lo logró”, completó.