Chano Moreno Charpentier volverá al Luna Park para dar un recital el 4 de noviembre

Parece una canción. Se llama “Quarentina”. Habla de aislamiento, de vigilancia y de susto; de una nueva vida. Y es la letra de la que Chano Moreno Charpentier, que hoy cumple 40 años, se valió para anunciar que el 4 de noviembre dará un recital en el Estadio Luna Park. Tan simple como eso, y contra todo pronóstico que lo mantendría en un tratamiento prolongado para combatir sus adicciones, lejos de la sociedad. Pero todo puede cambiar en un instante, en ese mismo en que llega este anuncio que lo coloca directamente y sin escalas sobre el escenario. Y todavía no pasaron dos meses del confuso episodio en el que un policía le disparó y por el que terminó hospitalizado, atravesando una cirugía que le salvó la vida.

“Quarentina” es bastante elocuente. “Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Me han quitado mi antiguo sueño de las multitudes. Con las manos limpias ya no se aplaude, todavía no es noviembre y no me quedan ganas. Todos adentro y haciendo caso. ¿Qué diría el loco Flaubert? La educación sentimental de nadie. Cambio amar a quien ya no me ama, por no amar. Cambiaría todo por vos. Cambio combinaciones infinitas de ideas de todos por caminar con vos. Y en lo inevitable de lo inevitable que me encierren con vos. Rezo por volver a verte. Al amanecer de un atardecer de noviembre. Cambiaría por vos”.

"Quarentina", con la firma de Chano

El 26 de julio pasado, Chano se encontraba en su casa de la localidad de Exaltación de la Cruz cuando su madre, que estaba con él, pidió ayuda a una guardia psiquiátrica por el estado emocional en el que se encontraba el cantante. Al no poder manejar la situación, el profesional que lo atendió pidió intervención policial. Acudió el oficial Facundo Amendolara, quien al sentirse amenazado le efectuó un disparo.

Chano fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde le realizaron una cirugía para extirparle parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo y además le suturaron una perforación del colon. Allí estuvo 18 días internado antes de ser trasladado a una institución especializada en adicciones. Por su parte, el policía está imputado por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial”.

Durante la última semana hubo más novedades del caso. Chano habló con la prensa luego de presentarse en la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, de la localidad de Campana, adonde había asistido para desbloquear su teléfono celular, que está secuestrado en el marco de la causa, para que fuera analizado por peritos. Allí explicó: “Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco. Trabajo mucho con mis límites, fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental”, aseguró.

Ese día, Fernando Soto, abogado del policía, le dio a Chano un mensaje de Amendolara: “Hola Chano, me alegro que estés bien, superando ese trance tan terrible que hemos pasado, y que estés mejor alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia, que siempre te ha apoyado tanto”.

Por su parte, Chano preguntó si Amendolara había perdido el trabajo. El abogado le dijo que no. Chano le respondió con un audio que, si bien no se dio a conocer, el abogado lo resumió de este modo: ‘No hay ningún rencor de ningún modo, para nada, en absoluto. Te mando un abrazo muy grande”.