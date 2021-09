Qué dicen los mensajes privados que intercambiaron Chano y el policía que le disparó

Revelaron detalles de la charla que mantuvieron Santiago “Chano” Moreno Charpentier y Facundo Amendolara, el policía que le disparó la madrugada del 26 de julio pasado, en un episodio en el que el cantante habría querido atacar con un cuchillo al oficial.

Fue Fernando Soto, el abogado Amendolara, quien habló sobre la conversación entre el exlíder de Tan Biónica y su defendido, este martes durante la emisión del programa A la tarde (América TV). “¿Hablaron Chano y Facundo?”, quiso saber la conductora Karina Mazzocco.

“No hay rencor”: los detalles de la charla entre Chano Charpentier y el policía que le disparó

Entonces, Soto contó que esa tarde, mientras Chano estaba en la Fiscalía de Campana para aportar los datos que permitan desbloquear su teléfono celular, secuestrado la noche del 25 de julio pasado, se quedó charlando con el cantante. “Estaban la mamá y el manager [de Chano], y hablamos distendidos, sobre componer con dolor. Hablamos de Jorge Luis Borges. Yo represento a María Kodama desde hace mucho, y él es un admirador de la obra de Borges”, comenzó a relatar el letrado. Además, añadió: “Luego de una charla distendida, [Chano] me preguntó cómo está Facundo y si lo habían echado de su trabajo”.

Soto le respondió al cantante que el policía continuaba con su empleo, a lo que Chano respondió que se alegraba mucho. El abogado contó, además, que Amendolara aprovechó para escribirle un mensaje al cantante, que decía: “Hola Chano, me alegro que estés bien, superando ese trance tan terrible que hemos pasado, y que estés mejor alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia, que siempre te ha apoyado tanto”.

El agente de policía que disparó contra Chano Moreno Charpentier

Las palabras del policía fueron tomadas de forma positiva por Chano, según explicó Soto. “Le leí el mensaje a Chano y él me dijo si le podía mandar un audio. No vamos a pasar el audio, porque nos pidieron que no lo hiciéramos, pero le dijo que le agradecía mucho el saludo, que él se alegraba mucho que él esté bien y le dijo: ‘No hay ningún rencor de ningún modo, para nada, en absoluto. Te mando un abrazo muy grande’”, recordó el letrado.

La situación de Chano

Este martes, en sus primeras declaraciones a la prensa tras ser dado de alta del porteño Sanatorio Otamendi, este martes el exlíder de Tan Biónica dijo que actualmente se encuentra internado en una comunidad terapéutica y que está “bárbaro”. “Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”, sostuvo Chano, quien agregó que no tiene contacto “con el mundo exterior” y que solo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él.

“Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”, sostuvo Chano, quien agregó que no tiene contacto “con el mundo exterior” y que solo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él Captura de TV

“Trabajo mucho con mis límites, fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental”, expresó el artista.

Por su parte, el policía Amendolara está imputado de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.