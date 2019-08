Cómo Emmanuel Horvilleur grabó el disco más sincero de su carrera solista

Después del parate de IKV, Emmanuel Horvilleur se reencontró con su padre biológico y se reconcilió con el pasado durante la grabación de Xavier, el disco que presenta este viernes en Niceto Club Fuente: RollingStone - Crédito: Theo Lafleur

Emilio Zavaley SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 22:41

Hace dos años, el entusiasmo de Emmanuel Horvilleur por retomar su carrera solista estaba a tope. Faltaba poco para la despedida de una nueva etapa de Illya Kuryaki and the Valderramas con shows en el teatro Vorterix y el Personal Fest 2017, y la última gira por Europa junto a Dante Spinetta lo había marcado: después de 23 años, Emma se reencontró con su padre biológico Juan Horvilleur y conoció a parte de su familia paterna, que vive en Francia y con la que nunca había tenido contacto. "Terminé armando un rompecabezas bastante grande respecto de mis antecedentes familiares", dice sobre la influencia de ese viaje en Xavier, su quinto disco solista. "Pasé varias noches en un bar de París hablando con Benjamin Biolay, tomando whisky, fumando tabaco armado, y él me decía: 'Sos tan francés. Tu baile, tu música...', y yo flasheaba".

Cuando la nueva etapa Kuryaki llegó a su fin, la dinámica fue similar a la de los 90, tras la primera separación de la dupla: Dante sacó su disco rápido - Puñal se editó un mes después de la última fecha de IKV- y Emma esperó un poco más. "No quería apurarme", dice el músico de 44 años, que optó por seguir las nuevas reglas de la industria y soltar singles a medida que los iba cerrando. "Tenía ganas de ir viviendo las canciones".

El sucesor de Música y delirio (2003), Rocanrolero (2005), Mordisco (2007) y Amor en polvo (2010) parece estar atravesado por la midlife crisis y ese viaje a Europa en 2017, que funcionó como kilómetro cero del álbum. Al poco tiempo de su regreso, Emma entró a su estudio Ave Sexua junto al productor Rafa Arcaute y a Mariano Domínguez y Pablo González -bajista y baterista de IKV-, y armó siete canciones de las cuales solo quedaron "Welcome", el tema inicial (un R&B que suena como un outtake de IKV) y "Negra Monamour". Los singles "El hit", "Somos nosotros" y "Ella dijo no" surgieron de encuentros con Didi Gutman y Arcaute en Madrid y en la cocina de su casa de Colegiales; en "Como un pez" se unió a Usted Señálemelo, entregándoles por momentos el control total de la producción a los mendocinos; y el resto del álbum se completó con la banda que formó para las fechas en vivo que tuvo entre 2018 y 2019, trabajando todos juntos sobre ideas que Emma compartía por audios de WhatsApp. "Si yo quisiera sacar Xavier 2 en un mes, está", dice. "Hay un montón de canciones que quedaron en el camino porque fueron apareciendo otras". En los últimos meses, Emma colaboró con Meteoros -el supergrupo de productores formado por Gutman, Cachorro López y Ale Sergi- en la balada electro "Chica en Buenos Aires", compuso con Vicentico, Lisandro Aristimuño, y acaba de grabar con Cirilo Fernández de la Fernández 4. "Esos temas me los tomé con la misma importancia con la que me estaba tomando mi disco".

Para Horvilleur, este disco -que presenta oficialmente este viernes en Niceto Club- es en el que más se nota el tiempo que pasó siendo un IKV. "Escenario", dice, surgió de las veces en que las figuras de Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati se le cruzaron por la cabeza en los micros de gira. "La letra dice: 'Como un farol que tomo como guía/ Surcando estos mares turbulentas melodías de amor'. Esa guía son ellos, que siempre estuvieron haciendo una música re elevada".