MasterChef Celebrity: Germán Martitegui mostró su peor cara en un duelo culinario con Donato de Santis

Después de la última gala de eliminación, en la que Luis Ventura quedó fuera de competencia, los participantes de MasterChef Celebrity enfrentaron este jueves un reto singular: convertirse en ayudantes de cocina de dos de los chefs que ofician de miembros del jurado, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Así, por primera vez en lo que va del ciclo de Telefe, los cocineros pudieron desplegar su sabiduría gastronómica en cámara en una competencia entre ellos. Pero, para hacer un poco más complicado el reto, los dos debieron cumplir con una regla de honor: solo dar indicaciones y no tocar ni los ingredientes ni los utensilios.

Lo primero que hubo que resolver era cómo iban a estar conformados los equipos que acompañarían a cada chef. Y, en esa instancia, se reveló que Valu Cervantes, la ganadora de la medalla dorada durante la ronda anterior, debía hacer valer su beneficio: elegir al capitán de su equipo y también a un compañero para que la acompañe.

La modelo escogió formar parte del team de Martitegui y se llevó con ella a Evangelina Anderson. Para seguir definiendo los integrantes junto al tercer juez, Damián Betular, la conductora Wanda Nara presentó a uno de los invitados especiales de la noche, el también chef Ariel Rodríguez Palacios.

Finalmente, al grupo de Martitegui se sumaron Walas, Alex Pelao y Julia Calvo, que solo pudo asistir y no cocinar. De Santis contó con un participante menos: Agustín “Cachete” Sierra, el Chino Leunis, Momi Giardina y Andy Chango.

Solo faltaba que los jefes de equipo definieran el menú, que debía responder a una consigna: presentar un banquete de cuatro platos para que disfrute una banda de rock después de un recital con algunas restricciones: no debían incluir carne vacuna ni preparaciones fritas y, sí o sí, alguno de los platos debía incluir avellanas. El equipo ganador, pasaría directamente a la noche de beneficios y el perdedor, a la de última chance.

Después de una charla de dos minutos con sus coaches y la definición de los menús, los miembros de cada team tuvieron tres minutos para buscar los elementos necesarios en el mercado, sin la presencia de sus jefes, que los esperaron en las estaciones.

Ya en esa instancia, quedaron de manifiesto las distintas modalidades de liderazgo: mientras Martitegui impuso su criterio, De Santis escuchó las sugerencias de los miembros de su equipo. Una vez en el mercado, Alex Pelao agarró todas las avellanas y cuando se jactó de eso ante su coach, Martitegui lo felicitó: “Esa es la actitud”, exclamó.

Esa diferencia quedó de manifiesto durante toda la competencia: mientras el italiano dio indicaciones de manera calma y solo se puso nervioso cuando Giardina le quitó la piel al pescado sin que él se lo pidiera, su colega no paró de gritar y estuvo a punto de insultar a los miembros de su equipo cuando notó que no habían traído del mercado tomates de tres colores.

En otro momento de la competencia, Martitegui fue sorprendido por Betular cortando uno de los ingredientes sobre una tabla: “¡Ey, no se puede!“, exclamó el pastelero. Y después de asegurar que tenía ”permiso" para mostrarle a Anderson cómo cortar, señaló: “Sos un boludo”. Una situación similar volvió a repetirse, y cuando Betular lo notó, el chef gritó: “Sos un botón”.

Para degustar las preparaciones, Wanda presentó a otro jurado invitado: el cantante Emmanuel Horvilleur, que, junto a Betular y Rodríguez Palacios, tuvo el poder de determinar al equipo ganador.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente fue Alex Pelao, que presentó una sopa de rúcula con zucchinis, palta y queso feta que, según Betular, tenía exceso de ajo y pocos condimentos. Rodríguez Palacios coincidió, aunque le pareció una “buena idea”.

El segundo fue Walas, con tu preparación de tomates en tres texturas con frutillas y crema de burrata, pero tampoco convenció del todo a los miembros del jurado por la textura de la crema. Sin embargo, Horvilleur destacó la combinación disruptiva de frutillas y tomate.

Anderson, a su vez, presentó albóndigas de tofu, lentejas y portobellos con salsa de tomates sobre ciruelas asadas y tuvo una devolución similar a la de sus compañeros de equipo.

La última de su equipo en pasar fue Cervantes, la encargada del postre: un ganache de chocolate y crema con praliné de avellana y crema de cítricos que con el que sí cosechó puros elogios.

Después, llegó el turno del equipo de De Santis y el encargado de romper el hielo fue Andy Chango, con sus papines rellenos de panceta y huevo de codorniz. Betular destacó el sabor de la panceta, pero notó que los huevos habían sido “destrozados” al pelarlos y consideró que a la preparación le faltaba sal. Rodríguez Palacios, a su vez, destacó el sabor.

Le siguió Giardina, con un lenguado a las hierbas, con tomate cherry y ralladura de cítricos. Al probarlo, a Betular le dio un ataque de tos porque justo le tocó un pedazo de ají picante. “A mí me gustó. Para un show, va perfecto”, consideró Horvilleur.

Leunis presentó luego su solomillo de cerdo con salsa de cebolla y reducción de aceto con morrones asados. “Me gustaría que tuviera una guarnición más, pero me quedo con la acidez del solomillo”, consideró Betular, luego de probarlo y sus compañeros del jurado coincidieron en destacar el punto de acidez.

El último en pasar fue Sierra con su crumble de mousse de limón con frutos rojos que deslumbró a Betular, por su sedosidad. “Es un postre que no falla”, indicó el especialista en preparaciones dulces, y tanto Horvilleur como Rodríguez Palacios se sumaron a la ola de elogios.

Solo faltaba definir al equipo ganador, y luego de deliberar, los tres jueces decidieron que los miembros del team de Donato pasaran directamente a la noche de beneficios.