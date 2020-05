Roberto Pettinato y Charly García: una sociedad musical fruto de una larga amistad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 19:34

"En formato físico [por las limitaciones que provoca la cuarentena en la producción de CD y arte gráfico] todavía no podemos adelantar nada, aunque será más temprano que tarde. Pero la salida en formato digital es inminente, a principios de junio ", dice el responsable del prestigioso sello local y distribuidor Club del Disco, que se encargará de publicar Pettinato Plays García . Habrá que estar muy atentos.

Ayer se conocieron detalles del disco que el saxofonista y presentador televisivo Roberto Pettinato grabó en mayo de 2019 con temas de Charly García , en versiones ligadas al mundo sonoro y estilístico del jazz, lenguaje que Pettinato viene desarrollando en varios proyectos de la última década.

Charly García y Roberto Pettinato

La grabación, hecha por Pettinato y su cuarteto de jazz en una sola sesión de grabación, dejó un repertorio de nueve piezas seleccionadas de entre lo menos difundido de Charly García, de varias etapas diferentes de su carrera, más piezas inéditas tomadas de bocetos que García había comenzado a desarrollar en sus Ipads.

La novedad causó tanto revuelo porque García puso su voz y varios instrumentos en varios de los tema que finalmente serán publicados. Este es un fragmento de las tomas realizadas el último año.

El álbum incluye "Say no more" (de Say no more ), "Viente trajes verdes" (del disco Peperina , de Serú Girán), "Transatlántico Art Deco" ( de Pubis angelical ) "Tango en segunda" (de Pequeñas anécdotas sobre las instituciones , de Sui Generis) "Happy and Real" (de Tango 4 ), "Película sordomuda" (de Influencia ) Ipad Church Number 9 (tema inédito), "Vos también estabas verde" (de Yendo de la cama al living ) y "Total interferencia" (de Piano Bar , tema que compuso con Luis Alberto Spinetta). Hacia el final aparecen otra vez "Say No more" y "Tango en segunda", pero mientras que las anteriores eran instrumentales, en éstas Charly canta. También se escucha su voz o instrumentos que tocó en otros temas del álbum.

Roberto Pettinato, sentado a la batería, y Charly García, al piano, durante la grabación del disco del saxofonista Crédito: Facebook

El primer adelanto que se conoce del disco es una versión hotelera de "Happy and Real".

La versión original salió en el disco de García con Pedro Aznar Tango 4 . También tenía un enfoque jazzístico, con rítmica swingueada, pero con teclados que ambientaban una orquestación de cuerdas.

Roberto Pettinato y Charly García, muy jóvenes, en el comienzo de una larga amistad que se fortaleció en los últimos años