Dante Spinetta presentó su nuevo disco

18 de febrero de 2020

Dante Spinetta presentó el videoclip de "Aves", una canción nueva que funcionará como adelanto de su próximo disco. Pero no fue un lanzamiento común y corriente: la novedad fue la iniciativa solidaria a la que se sumó el artista, relacionada con las donaciones de córneas para trasplantes.

El video será parte de la campaña "Por tus ojos", desarrollada por INCUCAI para incentivar las donaciones, y tiene la particularidad de que solo se puede ver gracias a los ojos de otra persona. Luego de ingresar a la web portusojos.com a través de un dispositivo móvil se debe apuntar a los ojos de alguien para poder ver las imágenes con nitidez, sin sombras ni colores saturados, como suelen ver quienes esperan por un trasplante.

Creado por la agencia Wunderman Thompson y Sony Music para colaborar con INCUCAI, "Aves" juega con un concepto chamánico (la idea de ver a través de los ojos de un ave) y es, según explicó Dante, "la canción justa para acompañar este proyecto y volver a conectar a una generación que quizás no está tan al tanto de la importancia del INCUCAI".

La campaña está orientada a instalar la problemática por la que atraviesan más de 1.700 personas que esperan un trasplante de córneas en la Argentina. La única posibilidad de recuperar la visión que tienen es la donación. Por cada donante de córneas, dos personas vuelven a ver. El año pasado, más de 2.100 personas recuperaron la visión gracias a un trasplante.

Utilizando el hashtag #XTUSOJOS, la agencia publicitaria diseñó y desarrolló el proyecto en sociedad con Tokyyto, un joven de Don Torcuato que diseñó filtros exclusivos de Instagram para sumar al proyecto. "El filtro que creamos consiste en una representación gráfica del videoclip de Dante, donde los ojos se tapan e iluminan en dos instancias diferentes a las que los usuarios pueden acceder con facilidad", señaló Tokyyto.

"Cuando me convocaron para esta movida les dije 'escuchen este tema', parecía hecho a medida", contó Dante durante un encuentro con la prensa en el auditorio de la discográfica. "Esto va más allá de la música, es el arte de la vida, tiene otra dimensión. Es tratar de generar un cambio, una conciencia nueva sobre un tema que afecta a muchas personas. Si logramos que una sola persona puede recuperar la visión ya es un triunfo. Me parece que mucha gente joven no sabe tanto de la importancia del trasplante de córneas y que de este modo podemos llegar a ellos y lograr que se interioricen".

En el escenario estaba también Lucas, bailarín de freestyle que tuvo que dejar temporalmente la actividad por su problema con la vista, y que gracias a un trasplante pronto podrá recuperarla. "A los 15 años me enteré que tenía queratocono, la enfermedad degenerativa que provoca una dificultad progresiva de la visión. Fue un bajonazo. A los 20 me dijeron que necesitaba sí o sí un trasplante. Y en septiembre del año pasado me operé. Cuando supe que podía ver bien y volver a bailar fue una alegría enorme, me cambió la vida completamente, y estoy súper agradecido", reveló el joven, aplaudido por todos los que estaban en el lugar.