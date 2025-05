De incógnito: Harry Styles habría estado en el Vaticano durante la asunción del Papa León XIV

“Mientras veía el anuncio del Papa en la Plaza de San Pedro, Harry Styles pasó a mi lado y nuestras miradas se cruzaron. Inmediatamente fotografié este recuerdo. ¡Qué día!“. Con estas palabras, una mujer describió en su cuenta de X lo que había vivido instantes atrás. Y aunque no se pudo comprobar si es más fan del Papa que de Harry Styles, habrá que elogiar su talento como paparazzi.

papa’nın ilanını San Pietro meydanında izlerken yanımdan Harry Styles geçti göz göze geldik hemen fotoğrafladım bu anıyı what a day ya pic.twitter.com/XhkyaY3UYR — niss (@NisaKanat18) May 8, 2025

Además, tuvo el talento extra para reconocerlo, ya que entre su bigote nuevo (o postizo), los lentes y la gorra visera que muestra esta fotografía, se hace difícil determinar si realmente se trató del cantante. Acaso haya sido ese cruce de miradas que menciona la joven lo que terminó de delatarlo, o la sospechosa chaqueta con cuello levantado, para un día soleado y caluroso, que fue levantando temperatura durante la tarde.

Otra que observó la imagen en detalle comentó: “Harry Styles es tan random, un día está en los Grammy ganando álbum del año, luego corre una maratón en Japón y ahora podría estar en Roma esperando el anuncio del nuevo papa”.

Viral

Real o no, la imagen se viralizó, como muchas otras cosas que realiza el excantante de One Direction, que es, entre los exintegrantes de la famosa boy band, uno de los que más éxito ha tenido como solista.

En torno a la imagen, donde se lo ve con una gorra que dice “Techno is my boyfriend”, hubo varios que en redes aportaron datos para justificar la presencia del astro en la Plaza San Pedro del Vaticano. “ Harry Styles es católico. De niño fue a una escuela católica, se persigna en el escenario, usó una medalla de San Cristóbal durante sus giras y tiene tatuajes de la cruz en el brazo ”, explicó otro fan.

Harry Styles, de los escenarios a la vida común

Por otra parte, no es una persona que suela evitar las multitudes. En marzo pasado participó en una multitudinaria maratón realizada en Tokio. El músico completó la carrera en tres horas, 24 minutos y siete segundos, y llegó en el puesto 6010; un puesto que no estuvo nada mal, ya que el total de competidores fue de 26.706 corredores que lograron cruzar la meta. Según quienes siguieron de cerca todo su desempeño, mantuvo un ritmo constante durante toda la carrera, con solo un segundo de diferencia entre la primera y segunda mitad del recorrido.

Orígenes

Claro que ni las visitas vaticanas ni los desafíos maratónicos son su fuerte sino su éxito sobre los escenarios. Nacido en el Reino Unido el 1° de febrero de 1994, comenzó su carrera musical en 2010 como parte de One Direction. Y si bien el grupo quedó tercero en el reality The X Factor, la proyección mundial que obtuvo resultó un verdadero suceso. Para este grupo que integraron el fallecido Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, además de Styles, fueron cinco años de éxito retundo, canciones en los primeros puestos de los charts, cinco giras mundiales y cinco álbumes: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).

One Direction, en sus comienzos Jonathan Short - AP