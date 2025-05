La expareja de Liam Payne será la encargada de gestionar la millonaria herencia que dejó el cantante

A casi siete meses de su inesperada muerte en Argentina, se conocieron los detalles del millonario patrimonio que le dejó Liam Payne a su familia. Los documentos judiciales revelados por los medios británicos The Sun y Mail Online confirmaron que Payne dejó una herencia de 28,5 millones de libras esterlinas, que se redujo a 24,2 millones tras saldar sus deudas y gastos (más de 28 millones de dólares).

Lo llamativo del caso es que Payne nunca se casó y tampoco redactó un testamento, por lo que fue la justicia británica la que designó quiénes administrarán la fortuna. La cantante Cheryl Tweedy, con quien Payne mantuvo una relación entre 2016 y 2018, madre de Bear (8), único hijo del artista, será quien -junto con el abogado de la industria de la música Richard Mark Bray- gestionará el patrimonio que dejó el cantante . Todo indica que la herencia será depositada en un fideicomiso hasta que el menor alcance la mayoría de edad, según muestran los documentos judiciales a los que tuvieron acceso varios medios británicos.

Cheryl and Liam Payne fueron padres de Bear, de ocho años, único heredero de Payne JMEnternational - Hulton Archive

A Tweedy, que fue jurado de Factor X — talent show en el que Payne saltó a la fama con el resto de One Direction — y a Bray se les asignó una concesión de representación limitada que le “permite al administrador el poder de preservar el patrimonio del fallecido hasta que se realice una concesión general”, según publicó la BBC. Es decir, que ambos podrán administrar el patrimonio, pero no distribuirlo y su principal objetivo será el de proteger los bienes.

Las palabras de la última novia de Payne

Por su parte, Kate Cassidy, quien era la pareja de Payne al momento de su fallecimiento, no tiene derecho a una parte del patrimonio, ya que no estaban legalmente casados ni había disposiciones escritas a su favor. Algunos expertos legales señalaron que podría iniciar una demanda y solicitar una “provisión financiera razonable”, en especial porque el cantante cubría sus gastos mensuales. Sin embargo, Page Six informó que la joven influencer no tiene intenciones de realizar ningún reclamo.

Quien era la pareja de Payne antes de su muerte, Kate Cassidy, podría no recibir nada a pesar de haber revelado sus planes de casarse con el artista (Foto: Instagram @kateecass)

La estadounidense brindó una entrevista hace un tiempo al diario The Sun, en la que remarcó el impacto que tuvo la muerte del cantante y la culpa que aún siente por haber regresado a Estados Unidos días antes del hecho, con el fin de cuidar a la mascota de ambos. “Tenía una responsabilidad. Teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestro perra, Nala, y obviamente nunca pensé que esto ocurriría”, dijo con lágrimas en los ojos, al recordar el día en que decidió dejar la Argentina y partir hacia su país natal, sin saber que esa sería la última vez que vería a su amado.

En tanto, de forma contundente afirmó que para ella no fue “un suicidio”, sino más bien, ocurrió “un accidente”. “No, nunca pensé que (él pudiera morir joven). Pero, ya sabés, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado”. En plena congoja reconoció que nunca imaginó que la situación terminaría de la manera en que lo hizo y admitió: “Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí”.

La muerte de Liam Payne

El ex integrante de One Direction murió el 16 de octubre de 2024 en el barrio de Palermo, Argentina (Foto: Instagram @liampayne)

El cantante británico de 31 años, que alcanzó la fama mundial como parte de One Direction, murió el 24 de octubre del 2024, luego de caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en el barrio porteño de Palermo. Una autopsia posterior confirmó que el intérprete de “Strip That Down" murió a causa de politraumatismos severos tras una caída de más de 12 metros, que le provocaron hemorragias internas y externas, además de lesiones incompatibles con la vida.

El funeral se realizó semanas después en Amersham, Reino Unido, y contó con la presencia de sus excompañeros de banda, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, además de su familia, su pareja Kate Cassidy, la cantante Cheryl (madre de su hijo Bear Payne) y Simon Cowell, el productor que impulsó la carrera del grupo desde The X Factor. Pero, al tratarse de una persona tan joven, la estrella pop no había escrito hasta ese momento un testamento, por lo que se desconocía a quién le quedaría su acaudalada fortuna.