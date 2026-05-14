Festival Refresco llega a Niceto Club con Lara91k, BB Asul y toda una grilla integrada de mujeres

El Festival Refresco tendrá una edición especial el lunes 25 de mayo, desde las 20, en Niceto Club. La propuesta reunirá una grilla compuesta por mujeres y diversidades, con un recorrido por el pop electrónico, el synthpop, la música urbana y la electrónica experimental.

Lara91k Gentileza

Después de su última edición en febrero con entradas agotadas, el festival vuelve con seis proyectos musicales, dos escenarios y ferias con propuestas afines. La jornada se presenta como un espacio de descubrimiento y experimentación para seguir de cerca parte de la escena actual.

Quiénes tocan en Festival Refresco

La edición especial tendrá una programación integrada por Lara91k, BB Asul, 143Leti, Abrila, Rumanians y Juana Ruda.

BB Asul Gentileza

La grilla combina shows en vivo y DJ sets, con una búsqueda estética que cruza canciones, producción electrónica y lenguajes contemporáneos.

Lara91k: cantante y productora de la escena electrónica local, con una propuesta que combina sensibilidad lírica y producción de vanguardia.

cantante y productora de la escena electrónica local, con una propuesta que combina sensibilidad lírica y producción de vanguardia. BB Asul: una de las propuestas de la nueva escena pop argentina, reconocida por su dulzura melancólica, sonidos urbanos y guiños a la cultura animé.

una de las propuestas de la nueva escena pop argentina, reconocida por su dulzura melancólica, sonidos urbanos y guiños a la cultura animé. 143Leti y Abrila: dos proyectos vinculados a los sonidos contemporáneos.

dos proyectos vinculados a los sonidos contemporáneos. Rumanians y Juana Ruda: estarán a cargo del bloque de DJs, con recorridos por el house, el techno y distintas variantes de la electrónica.

Cómo comprar entradas para Festival Refresco

Rumanians Gentileza

Para comprar entradas, que tienen un precio de $20.000 para Festival Refresco en Niceto Club, hay que ingresar a la ticketera oficial y completar la operación en la plataforma.

Entrar al link oficial del evento en Venti.

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Un festival con más de 20 ediciones

Juana Ruda Gentileza

Desde su inicio en 2023, Festival Refresco se consolidó como un ciclo de referencia dentro de la escena musical porteña. En cuatro temporadas, realizó más de 20 ediciones y reunió a más de 80 artistas, con una propuesta que combina proyectos emergentes, nombres consolidados y cruces entre distintos géneros.

La edición del 25 de mayo refuerza esa identidad con una programación centrada en mujeres y diversidades, dos escenarios y una feria que amplía la experiencia más allá de los shows.

Cuándo y dónde es Festival Refresco en Niceto Club