De Serrat-Sabina a Shawn Mendes, todos los shows de Movistar Arena

Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina serán los encargados de inaugurar Movistar Arena, el 2 de noviembre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 00:09

Movistar Arena abrirá sus puertas en pocos días. Tiene 12 conciertos programados hasta fin de año y ya tiene fechas agendadas hasta mediados de 2020. De los veteranos Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, al joven y prolífico Shawn Mendes; del pop de Chayanne al de Ricardo Montaner; del rock de La Beriso al soul jazz de Norah Jones; de la poesía de Andrés Calamaro a las batallas de Freestyle. Para todos los shows las entradas están a la venta en Acceso Fan.

Serrat - Sabina

No hay dos sin tres. Los dos posan para las fotos. Uno lleva una chomba marinera y funyi; el otro una camisa floreada, bien tropical, y boina. Lo que tienen en común, además de optar por camperas de cuero, es una larga trayectoria, una gran afinidad con el público latinoamericano, y decenas de conciertos realizados a dúo, desde que en 2007 salieron de gira por primera vez. En 2012 reincidieron con lo que se llamó La Orquesta del Titanic y ahora vuelven con No hay dos sin tres, una serie de conciertos en países sudamericanos. La cita porteña de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina será en Movistar Arena (Humboldt 450), y tendrá de especial que con el primero de los cuatro shows que tienen agendados allí (2, 3, 7 y 8 de noviembre) quedará formalmente inaugurado este estadio multipropósito con capacidad para más de 15 mil espectadores.

Chayanne

Desde el alma tour. A tres años de su última visita a nuestro país, el cantante Chayanne regresa en medio de su gira Desde el alma. Desde el comienzo de su tour, en agosto del año pasado, el cantante boricua viene realizando una serie de actuaciones que culminará con 69 show en 13 países. Las entradas que se pusieron a la venta para su concierto del 9 de noviembre en Movistar Arena ya están agotadas, por eso agregó una nueva función para el día siguiente. No faltarán clásicos de su repertorio como "Y tú te vas", "Tu boca", "Baila baila" y "Provócame", junto a las canciones de su más reciente producción discográfica.

Abel Pintos se presentará el 22 y el 23 de noviembre Fuente: Archivo

Abel Pintos

Universo Paralelo. El 21 de noviembre, Abel Pintos cantará en el flamante Movistar Arena, en el marco de un espectáculo que llamó Universo Paralelo. Probablemente eso tenga que ver con que no se trata de un recital convencional sino de una propuesta sinfónica aplicada a su música. Con arreglos de Guillo Espel, Pintos versionará sus temas en este concierto especial. Por ahora hay agregadas otras dos funciones, el 22 y el 23 de noviembre.

Keane

Causa y efecto. Luego de un largo descanso y en el marco de la presentación de su nuevo disco, Cause and Effect, la banda inglesa Keane llegará a Buenos Aires el 29 de noviembre, para presentar su más reciente álbum. Producido por David Kosten y la banda, cuenta con once nuevas canciones grabadas en Londres y Sussex. Cause and Effect es el quinto álbum de estudio de Keane. Sus cuatro discos anteriores han ingresado a las listas británicas en el número 1 y acumularon ventas de más de 13 millones en todo el mundo y 2.600 millones de streams.

Keane: el 29 de noviembre en Movistar Arena Fuente: Archivo

El nacimiento de este nuevo álbum fue una sorpresa incluso para la banda. El cantante Tom Chaplin había lanzado dos exitosos discos en solitario, pero extrañaba a su antiguo compañero de aventuras, Tim Rice-Oxley. "Me encontré preguntándome cómo había llegado a dejar que esta relación tan enigmática e importante en mi vida se desviara", dijo Tom. Fue cuando se dio cuenta de que debían volver al estudio y grabar un nuevo disco.

Ricardo Montaner

No hay dos sin tres a la venezolana. En lo que va del año, Ricardo Montaner ha dado dos serie de show grandes en la ciudad de Buenos Aires. Un par de actuaciones en el Luna Park, en febrero, y otro par en junio. Llega el momento de visitar el arena del barrio de Villa Crespo y concretar un nuevo encuentro con el público local, a propósito del lanzamiento de su último disco.

Andrés Calamaro

Cargar la suerte. Acompañado por German Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarras y Martin Bruhn en batería, el cantante y compositor anduvo de gira por España, presentando su álbum Cargar la suerte. Si octubre y noviembre son para los conciertos en el interior de la Argentina y ciudades de Brasil, Uruguay y Paraguay, en diciembre "El Salmón" arribará a Buenos Aires. El escenario de Movistar Arena será el lugar elegido para que el 5 de diciembre realice su faena musical.

Andres Calamaro se presentará el 5 de diciembre Fuente: Archivo

Shawn Mendes

The Tour. No fue muy original al elegir un nombre para su gira. Claro que tampoco quiso traicionarse a si mismo y evitar lo que quiere promocionar. Con apenas 21 años y tres discos publicados, este joven canadiense bautizó con su propio nombre a su más reciente producción. De ahí que se conozca simplemente como Shawn Mendes: The Tour.

El 6 y el 7 de diciembre cantará en Movistar Arena. De su último disco aseguró: "Para mí, se trataba sólo de explorarme musicalmente y no sólo aferrarme a un género, y permitirme crear la música que mi corazón realmente quería hacer y entender que no se trata del género sino de la persona y la cohesión dentro de las historias que estaba contando y con mi voz, de la que estoy muy orgulloso."

Dream Theater

Distance Overtime. Puede ser saludable que una cartelera de espectáculos tenga para ofrecer algo más que músicas de moda. A estas alturas, el metal progresivo no pertenece a ninguna época y, a la vez, a todas. No suena al ritmo de los signos que marca un mercado musical, por eso sus cultores y devotos son tan apasionados. El 13 de diciembre llegará al Arena de Villa Crespo una banda emblemática del género, Dream Theater, que ya visitó varias veces nuestro país. La banda viene con los temas de su nuevo disco, Distance over time.

J Balvin: el 14 de diciembre en Movistar Arena Fuente: Archivo

J. Balvin

Arco Iris. J. Balvin es el cada vez más ascendente reggaetonero colombiano que, con sus 34 años y varias temporadas de estar en lo alto del mercado musical hispanoparlante, sigue escalando. Tiene más de 60 millones de seguidores en redes sociales. Su último álbum se llama Oasis y la gira que lo traerá a Buenos Aires para cantar el 14 de diciembre, Arco Iris.

Norah Jones

Empezar de nuevo. La aterciopelada voz de Norah Jones y la delicadeza de sus dedos al piano volverán a sonar en la Argentina. El 16 de diciembre la cantante neoyorquina presentará su nuevo disco, Begin Again, un álbum en el que amplía los horizontes de ese renovado folk que la tuvo como protagonista desde principios de la década pasada, cuando debutó con Come Away With Me (2002).

Norah Jones actuará el 16 de diciembre Fuente: Archivo

La Beriso

Giras y madrugadas. Con esa literalidad se puede interpretar la actualidad de una de las bandas más convocantes del rock actual: muchas giras y tantas madrugadas ha de tener en su haber. El grupo nacido en Avellaneda cumplió 20 años y cuenta con 8 discos de estudio y 2 en vivo. El 21 de diciembre llevará su música al flamante Movistar Arena.

La Beriso: el 21 de diciembre en Movistar Arena Fuente: Archivo

Freestyle Master Series

Última fecha. Porque el freestyle es la expresión musical y poética que más y mejor representa a la juventud actual y a su manera de expresarse, Movistar Arena le abre sus puertas a la final de la segunda temporada de la Freestyle Master Series de Argentina, la primera liga profesional de freestyle. La cita será el día de los inocentes: 28 de diciembre.