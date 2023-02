Shakira y su saga despechada: una telenovela en formato canción

La diva colombiana acaba de publicar “TQG” (Te quedó grande), junto a su compatriota Karol G

Una de las definiciones de la palabra “culebrón” es breve y concreta: telenovela . Y dentro de sus acepciones, el diccionario puede señalar: “Historia real muy larga y compleja que se caracteriza por la gran exageración de los elementos melodramáticos y por las intensas y turbulentas relaciones entre las personas que la viven”. Especialmente en América Latina, el culebrón fue durante décadas el rey de las tardes frente a los televisores. No solo los de habla hispana. También en lengua portuguesa. Pero las nuevas generaciones ya no miran telenovelas. ¿Es motivo para decretar su ocaso? Claro que no, porque los culebrones son camaleones que se adaptan a las épocas. La saga de canciones con las que Shakira le lanza dardos a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, es un culebrón de estos tiempos , en formato de canción de tres minutos, que se viraliza de manera exponencial y que mantiene en vilo a millones de personas. Al menos eso es lo que sucedió con la última canción de su serie de detonaciones (la que publicó con música del productor argentino Bizarrap) y lo que probablemente suceda en los próximos días con el tema “TQG” (significa “Te quedó grande”), que publica junto a su compatriota Karol G.

El resto es cuestión de hacer un uso inteligente de las redes sociales. Casi 24 horas antes del lanzamiento de la canción, vía TikTok, se convocaba a los fans de ambas cantantes que estaba en Nueva York para que asistieran a Time Square, donde se les prometía un adelanto del inminente estreno a dúo. La cita era a las 6.15 p.m. hora del Este. Se hicieron las 8 p.m. y todavía ni noticias, pero la afluencia de gente era tal que la policía montada de Nueva York tuvo que hacer su aparición para poner un poco de orden entre tanta muchedumbre exaltada, que intentaba conocer las novedades especulando que algo pasaría sobre la marquesina del Hamilton Theatre. Más tarde, solo aparecieron algunas imágenes del video que al día siguiente publicaron Shakira y Karol G, con la frase: “Tu reality show favorito llega a su fin”. Y no está mal entenderlo así porque hoy los culebrones tienen forma de reality e, incluso, de canciones de tres minutos en las que resulta imperioso encontrar frases que remitan directamente a los “elementos melodramáticos” y las “intensas y turbulentas relaciones entre personas”. ¿Acaso no es esa la definición de culebrón? Shakira esta vez nos dice (en realidad, le dice, a su expareja): “Tu saliendo a buscar fuera y yo pensando que era monotonía”, como una coda de su tema “Monotonía”, donde también hablo de su ruptura. Y si Shakira hablaba, Karol G también debía hacerlo para que todo el mundo pensara que con algunas de sus frases estaba lanzando un misil a su ex, el rapero Anuel AA. “Dile a tu nueva bebé, que por hombres yo no compito; que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”. Lejos quedaron los tiempos en los que le escribía cosas bonitas en la canción “Ocean”. La relación de dos años de la pareja terminó en 2021 (o al menos fue en marzo de ese año cuando se oficializó la ruptura). ¿Era necesario volver sobre el tema con semejante “delay”? ¿O era necesario ponerse en la mayor sintonía con Shakira?

Lo cierto es que Karol G pudo haber decidido estrenar el tema junto a Shakira en otro momento. Pero si eligió su lanzamiento el mismo día del estreno de su nuevo álbum completo fue porque, tanto ella como su compañía discográfica, estaban convencidas de que el furor por la saga de canciones que viene publicando su compatriota iba a traccionar la promoción de la flamante producción discográfica, que decidió titular Mañana será bonito. Por otra parte, vale preguntarse si Shakira, que podría publicar un nuevo álbum este año, piensa dejar de lado como una saga temática independiente las canciones que viene publicando desde el segundo semestre de 2022 o planea incluirlas y así perfilar un disco despechadamente conceptual.

Shakira, en una escena del video de "TQG"

La canción ya es un éxito, no tiene sutilezas, pero tampoco la brutalidad de la entrega anterior de Shakira. En esta la mano de Karol G y de sus escritores no da señales directas de los destinatarios de los mensajes, aunque cada oyente les ha puesto nombres y apellidos. El clip, con dirección de Pedro Artola, sí tiene algunos detalles. En general, guiños a exitosas películas. El más evidente es The Truman Show (1998). Sobre todo su final, donde se descubre el engaño y se trata de comenzar de nuevo. Quizá sea a lo que apunta esta serie shakiriana.

En plan de ensayar conclusiones, el culebrón en formato canción le sienta bien. Sobre todo porque ha logrado, con 46 años recién cumplidos, la misma atención, o incluso más, que la que reciben las más jóvenes cantantes que recién comienzan a publicar sus primeras canciones y consiguen millones de visualizaciones en YouTube o reproducciones en plataformas como Spotify. “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53″ alcanzó en menos de dos meses casi 350 millones de vistas. Algunos podrán pensar que temas despechados, como el que escribió hace varias décadas, tenía otra calidad. Para algunos, “Si te vas” está en otro nivel, pero eso es solo una cuestión generacional. Los culebrones son como camaleones, cambian con el paso de los años, pero nunca se van.

Karol G y la manera que eligió para promocionar su nueva canción, junto a Shakira

Crescendo

El primer signo con el que Shakira demostró que iba a llevar a la música el duelo de su separación, luego de doce años en pareja con Gerard Piqué, apareció en junio de 2022, con el nombre “Te felicito”. “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso (...) Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluíamos. Te vo’a picar cuando recuerde cómo nos comíamos”.

En la siguiente, “Monotonía”, publicada en octubre de ese año, parece hablar de otra relación. O de la misma relación pero tamizada por otros sentimientos en busca de una supuesta mutua culpabilidad. “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

En cambio, con la tercera entrega volvió a sacar todos sus dardos. La prueba más cabal de que la telenovela en episodios sonoros de tres minutos tiene un impacto sumamente efectivo, se podría resumir en una de las últimas frases del tema que publicó junto a Bizarrap. Allí dice: “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Y más allá de cualquier otra declaración que pudiera ser más altisonante, o todos esos nombres propios que se colaron (marcas de autos y de relojes), estos últimos versos parece sentar una posición clara sobre el mensaje que quiere dar.