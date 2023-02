“You Oughta Know”, el himno furioso de Alanis Morissette sobre una ruptura que la dejó “hundida”

La cantante editó en 1995 el primer single de su aclamado álbum, Jagged Little Pill, sobre un desamor que, según sus palabras, la hizo sentir “humillada y horrible” a sus 19 años

Empieza casi como un susurro, empieza con una ofrenda, con una frase conciliadora, con una forma de aprobación. “Quiero que sepas que estoy feliz por vos, les deseo solo lo mejor a ambos”, se la escucha cantar a Alanis Morissette al comienzo de “You Oughta Know”. Solo al comienzo. Luego, la bronca irrumpe y se funde para siempre con la letra de ese himno del desamor en épocas del grunge en el que dos preguntas (“¿Una versión mayor de mí? ¿Es ella pervertida como yo?”) conforman tan solo la punta del ovillo de una catarata de cosas que su interlocutor, como se le avisa desde el título, debería saber.

Producido y coescrito por Glen Ballard, el primer single de ese enorme disco que es Jagged Little Pill (1995) avanza sin pedir permiso con una contundencia aplastante y una comunión perfecta de la guitarra de Dave Navarro, el bajo de Flea, la batería de Matt Laung y la cadencia de la artista canadiense para articular ese cúmulo de dagas que puso en papel cuando tenía 19 años. En la actualidad, resulta imposible disociar el tema de su video, de la imagen de una Alanis con su larga cabellera moviéndose frenéticamente en pleno desierto de Mojave, donde fue dirigida por Nick Egan y donde también podemos ver al recordado Taylor Hawkins. El escenario es precisamente ese espacio donde no hay salida, y en el que Morissette, con su micrófono y su headbanging elevan lo que era, a priori, una canción superlativa. Alanis está enojada y dice las cosas como son. No hay tiempo para ninguna parábola.

La forma explícita de abordar su relato, la manera en la que dinamita el concepto de autocensura, el modo en el que se desafía cómo debe comportarse una mujer ante un desengaño, son tan solo algunas de las aristas que la volvieron un clásico. No hay un camino unívoco para cristalizar la bronca, pero la bronca de Morissette al interpretar la famosa frase “estoy aquí para recordarte el desastre que dejaste cuando te fuiste” es sencillamente insuperable. Es inevitable reconocerse en esa franqueza. “You Oughta Know” no pasó por ningún tamiz, es el equivalente a la entrada furiosa de un diario cuya catarsis se tacha, pero no se borra. Hay una autenticidad desde que la compositora arroja el imperativo “Deberías saber”. El acto y sus consecuencias. Morissette encierra a la persona a la que se dirige, la envuelve, no le deja salida. Es momento de escuchar(la).

“Estaba enojada”: el contexto de un descargo inmortal

Alanis Morissette escribió el tema a sus 19 años gie Knaeps - Hulton Archive

Más allá de las especulaciones sobre la identidad del interlocutor del tema, para la cantante canadiense la clave era traspolar a su composición lo que estaba padeciendo a poco tiempo de cumplir 20 años: una angustiante sensación de que valía muy poco si ese hombre no quería estar con ella. “Era una etapa en la que me encontraba devastada”, contaría tiempo después Alanis, quien canalizó en palabras el aniquilante efecto de una humillación. “Cuando escucho la canción, escucho cómo utilizo la ira para cubrir la vulnerabilidad. Me sentía mortificada. Era mucho más fácil para mí estar enojada y sentir el poder de ese enojo que mostrarme rota, que ser esa mujer horrible que está tirada en el piso”, declaró.

"En ‘You Oughta Know’ utilizo la ira para cubrir la vulnerabilidad" Alanis Morissette

Esa lucha entre disfrazar al dolor de bronca contra el permitir que el dolor haga su entrada sin maquillaje se percibe no solo en cómo Morissette interpreta el tema (de menor a mayor en un constante loop), sino también en una letra en la que el amor se entromete. “¿Ella sabe que me dijiste que me abrazarías hasta que me muera?” es un exponente de esto. Asimismo, Alanis resignifica, con el rock como aliado, lo que sintió cuando fue traicionada. “Fue un cachetazo en la cara lo rápido que me reemplazaste”, espeta sin titubear, pero angustiada, como la artista misma lo confesó una vez atravesada la tormenta. De todas formas, a pesar de ese acto de camuflaje, “You Oughta Know” es genuina. Podrá tapar la angustia, pero esta resurge al fin y al cabo. “Nunca hubiese imaginado que tanta gente iba a escucharla. La escribí para no enfermarme”, reveló Alanis. “ La escribí para sacar de mi cuerpo, de la misma forma en la que otra persona va al psicólogo o habla con un amigo. Si no hubiese hablado de lo que me estaba pasando, me hubiese enfermado. De todas formas, aunque fue un proceso catártico, todavía tenía cosas que resolver en mi vida y eso implicaba interactuar con los seres humanos. El dolor no se iba a ir solo con la escritura”.

Alanis Morrisette ganó dos Grammy por You Oughta Know, incluido el premio a la mejor canción rock del año Photo © David Corio - Redferns

Ballard, productor del tema, recordó la crudeza de Morissette al momento de grabarla por primera y única vez. “Sé que pude haberla grabado mejor, pero había algo puro en esa primera versión. Hablamos de refinar ciertos aspectos o regrabarla directamente, pero ella se opuso. Sabía que ese momento de creación tenía algo especial”, explicó y añadió: “Hay algunas frases que le costó decir porque no quería lastimar a nadie, pero al mismo tiempo quería registrar exactamente lo que le estaba sucediendo”, sumó su productor. En diálogo con la revista Blass Player, Flea definió al tema como “instintivo” y trasladó ese adjetivo al proceso de grabación del mismo. “Aparecí, rockeamos y nos fuimos. La voz de Alanis era tan fuerte que sabía que tenía que tocar bien”, añadió el integrante de los Red Hot Chili Peppers sobre la canción que obtuvo dos premios Grammy.

“You Oughta Know” ganó como mejor canción de rock del año y mejor interpretación de rock. Asimismo, Jagged Little Pill se alzó con el galardón al mejor álbum de rock y mejor álbum del año, algo impensado para el panorama de premiación actual en el que el rock queda relegado a los rubros alternativos. “No la escribí para vengarme de nadie, no es una canción de venganza, es una canción devastadora sobre cómo el enojarse puede ser encantador”, expresó su creadora. En la ceremonia, en tanto, sumó: “Le quiero dedicar este premio a todas las personas que escriben desde un lugar de pureza”.

El destinatario ¿importa?

Al momento de su lanzamiento, surgieron versiones que vinculaban a “You Oughta Know” con el actor Dave Coulier, de quien Morissette era pareja en aquella época. De hecho, el propio Coulier se la adjudicó en una entrevista que concedió en 2008. “Cuando la escuché pensé: ‘Oh, esta chica está enojada’ y después me di cuenta que era Alanis la que cantaba y la escuché tantas veces que advertí que realmente la había lastimado mucho y entonces la llamé”. Según el actor, se encontraron y hablaron un día entero. “Ella no pudo haber sido más dulce, es una persona encantadora, jamás podría decir algo malo de ella”, manifestó. Años más tarde, confesó que su exnovia no le había confirmado ser el destinatario del tema. “Me preguntaban tanto que dije que sí, pero la verdad es que no lo sé, el hombre sobre el que canta es un imbécil y yo no quiero ser ese hombre”, se sinceró, aunque sí admitió que encontró frases en Jagged Little Pill que le resultaron “muy familiares” respecto a momentos que compartieron juntos y citó al tema “Right Through You” como el que más se asemeja a lo que vivieron.

En cuanto a la versión de Alanis, ella prefiere que no ser concreta. “Nunca hablé de las personas sobre las que escribo y nunca lo haré, porque cuando las escribo lo hago por el hecho de expresarme, es algo individual. A quienes se sienten reflejados en mis temas quiero decirles con respeto que no voy a comentar nada porque escribo para mí misma y no para los demás”, aclaró la artista, quien evoca el punto de partida de “You Oughta Know”, ese extraordinario exorcismo, con mucho amor por esa joven que estaba en carne viva.

“Cuando escucho esta canción siento compasión hacia aquella parte de mí que reaccionó de esa forma, tomándome su abandono de una manera tan personal. Cuando tenía 19 años sentía que el hecho de que alguien me dejase me convertía en una persona despreciable, horrible, sin futuro y sin valor. Estaba hundida. Eso es lo que veo cuando escucho y cuando canto este tema” .